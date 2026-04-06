Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana XL

Luego de un descanaso de cuatro días por Semana Santa, hay un cronograma de feriados

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Después del fin de semana extralargo de Semana Santa, que incluyó dos feriados(2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; y 3 de abril por el Viernes Santo), habrá que esperar poco menos de un mes para que se produzca otro "descanso" en Argentina.

El 1° de mayo, fecha que celebra el Día del Trabajador, caerá viernes en este 2026. Como es un feriado de carácter inamovible, habrá un finde largo de tres días.

Se trata de un feriado con fuerte impacto en la economía y la vida social, ya que además de bancos, administración pública y educación, cierran los comercios, centros comerciales y supermercados, dejando casi "vacías" las calles.