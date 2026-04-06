    • 6 de abril de 2026 - 10:40

    Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana XL

    Luego de un descanaso de cuatro días por Semana Santa, hay un cronograma de feriados

    Feriados de Argentina 2026: así está el calendario mes por mes.

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    Después del fin de semana extralargo de Semana Santa, que incluyó dos feriados(2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; y 3 de abril por el Viernes Santo), habrá que esperar poco menos de un mes para que se produzca otro "descanso" en Argentina.

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    El 1° de mayo, fecha que celebra el Día del Trabajador, caerá viernes en este 2026. Como es un feriado de carácter inamovible, habrá un finde largo de tres días.

    Se trata de un feriado con fuerte impacto en la economía y la vida social, ya que además de bancos, administración pública y educación, cierran los comercios, centros comerciales y supermercados, dejando casi "vacías" las calles.

    Feriados inamovibles del 2026

    • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
    • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
    • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
    • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
    • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
    • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
    • Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo
    • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (Día de la Bandera)
    • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
    • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad

    Feriados trasladables del 2026

    • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17)
    • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)
    • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)
    • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

    Días no laborables turísticos del 2026

    • Lunes 23 de marzo
    • Viernes 10 de julio
    • Lunes 7 de diciembre

    Fines de semana largo en 2026 (tres días)

    • Del viernes 1° al domingo 3 de mayo (feriado del Día del Trabajador es el viernes)
    • Del sábado 23 al lunes 25 de mayo (feriado por la Revolución de Mayo)
    • Del sábado 13 al lunes 15 de junio (el lunes es el feriado trasladado por Güemes, original del 17)
    • Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por San Martín)
    • Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)
    • Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

    Fines de semana extralargo en 2026 (cuatro días)

    • Del sábado 14 al martes 17 de febrero (feriados de Carnaval el lunes 16 y el martes 17)
    • Del sábado 21 al martes 24 de marzo (lunes es día no laborable y martes 24 es feriado inamovible por el Día de la Memoria)
    • Del jueves 2 al domingo 5 de abril (jueves 2 es feriado por Malvinas más feriado por Viernes Santo)
    • Del jueves 9 al domingo 12 de julio (jueves 9 es feriado por el Día de la Independencia más día no laborable turístico del viernes 10)
    • Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)
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