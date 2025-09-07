Chocolate para los niños en un barrio de Rawson

Señor director:

Continúan las celebraciones por el Día del Niño. Esta vez, se llevará a cabo un festejo en el Barrio Güemes, Rawson, denominado “Día del Niño, María Jovita”. Precisamente, la institución que organiza el evento es la fudación que lleva este nombre. El festejo será hoy, desde las 16 hasta las 21 horas en la sede de la institución ubicada en calle Pellegrini 465 Oeste del citado barrio . Allí se estima que participarán alrededor de mil chicos que son miembros de familias carenciadas de la zona. Por tal motivo, se convoca a las personas solidarias de la provincia que puedan colaborar con facturas, leche, cacao y juguetes para hacer de este domingo una jornada especial y muy feliz para los niñpos de la zona.

Argentina Rosario Tejada

Presidenta Fundación

“María Jovita”