Caso Branka Motors: tras caerse el acuerdo, cuándo volverán a declarar los dueños ante la jueza

La causa por Branka Motors volvió a dar un giro y ahora todas las miradas están puestas en la próxima audiencia judicial : tras el incumplimiento del acuerdo de reparación integral, los dueños de la firma deberán volver a presentarse ante la jueza que homologó el convenio.

Caso Branka Motors: no pagaron la primera cuota, se cayó el acuerdo y piden que los dueños vuelvan a prisión

Es que los abogados querellantes solicitaron una audiencia ante la Oficina Judicial y la misma fue fijada para el viernes 8 de mayo a las 16 horas.

El plazo para pagar la primera cuota venció el pasado 25 de abril sin que se realizara el depósito, lo que dejó prácticamente sin efecto el acuerdo que les había permitido recuperar la libertad a los hermanos Alexis y Jonatan Marcó, junto a su socio Facundo Banega.

Ante este escenario, los abogados querellantes pidieron una audiencia urgente para que se declare caído el acuerdo y se revise la situación procesal de los imputados. Según fuentes judiciales, la Oficina Judicial fijó esa audiencia para el 8 de mayo, momento en el que los acusados volverán a estar frente a la jueza Ana Carolina Parra.

Ese será el punto clave: en esa instancia, la magistrada evaluará si corresponde revocar el beneficio de la libertad y ordenar nuevamente la detención de los imputados mientras continúa la investigación.

El acuerdo, ahora en crisis, contemplaba la devolución de 524 millones de pesos a 352 damnificados, en un esquema de cinco cuotas que se extendía hasta agosto. Como garantía, los acusados habían ofrecido bienes muebles e inmuebles, incluyendo propiedades y vehículos.

Sin embargo, el incumplimiento de la primera cuota generó un fuerte malestar entre las víctimas, algunas de las cuales se manifestaron frente a Tribunales para exigir respuestas y medidas más duras.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que habría existido un “cortocircuito” entre los imputados y su defensa, pero hasta el momento no hubo explicaciones oficiales sobre por qué no se concretó el pago.

Si bien la caída del acuerdo no implica automáticamente el regreso a prisión, la audiencia será determinante para definir el futuro de los acusados. En caso de que la jueza considere que hubo un incumplimiento grave, podría ordenar su detención preventiva.

El caso Branka Motors, que involucra a cientos de damnificados y millones de pesos, vuelve así a un escenario de máxima tensión judicial, con los imputados nuevamente bajo la lupa y a la espera de una decisión que podría cambiar su situación en cuestión de horas.