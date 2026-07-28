Ciclismo Pista: sábado con un homenaje doble a cargo de la Federación Sanjuanina

En el Velódromo Chancay, nueva fecha del calendario de Ciclismo Pista para recordar a Rodrigo Silva y Máximo Cornejo.

Especial. El ciclismo Pista de San Juan seguirá con su calendario y este sábado habrá acción en el Velódromo Chancay.

El ciclismo pista de San Juan no se detiene y en la continuidad del Calendario Invernal, este sábado será momento de un doble homenaje para recordar a dos jóvenes ciclistas argentinos, que perdieron la vida trágicamente como Rodrigo Silva y Máximo Cornejo.

Será la tercera fecha del cronograma, sumada a la que se realizó en especial recordando a Rolando Tivani. Estará a cargo de la organización la propia Federación Sanjuanina que dirige Alejandra Perona, quienes decidieron afrontar esta fecha ante los inconvenientes de los clubes que originalmente tenían esta jornada designada.

Las inscripciones se realizarán este viernes próximo de 18 a 21 en la sede de la Federación, recordando que en pista, el festival tendrá concentración a las 16 del sábado para largar con todas las especialidades a partir de las 17.

Hasta ahora, el equipo de Chimbas Te Quiero ha dominado en el calendario con triunfos de Rubén Ramos y antes de Lisandro Bravo. Aunque Municipalidad de Pocito ha estado siempre en el podio con Rodrigo Díaz, el campeón sanjuanino de Ruta.

Estarán en competencia todas las categorías: Damas Juniors, Juveniles, Junior Varones y la Elite. Un programa intenso, con las especialidades que la Pista ofrece en un Velódromo de primer nivel mundial.