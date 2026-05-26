Cáritas: siete décadas sosteniendo la esperanza de los argentinos

En una Argentina atravesada por dificultades económicas y crecientes necesidades sociales, los 70 años de existencia de Cáritas Argentina adquieren un significado profundo y conmovedor. No se trata solamente de un aniversario institucional, sino del reconocimiento a una tarea silenciosa y constante que, durante décadas, ha acompañado a millones de personas en situaciones de vulnerabilidad. Bajo el lema "70 años alentando la esperanza", la Colecta Anual 2026,a realizarse entre el 6 y 7 de junio y un evento especial programado para el 29 de mayo en el cruce de las peatonales, vuelve a poner en primer plano el valor de la solidaridad y del compromiso comunitario como herramientas fundamentales para enfrentar la adversidad.

El lanzamiento oficial de la campaña en San Juan, realizado en el Hogar de Cristo "María Madre de la Esperanza" de Rivadavia, tuvo una fuerte carga simbólica. El lugar elegido representa precisamente el espíritu que anima a Cáritas desde sus orígenes, es decir estar cerca de quienes más sufren, acompañar a quienes atraviesan situaciones de exclusión y tender una mano allí donde muchas veces el Estado o las estructuras sociales no alcanzan. La presencia de autoridades e integrantes de la institución reflejó además la importancia que esta colecta tiene dentro de la vida comunitaria y religiosa del país.

A lo largo de siete décadas, Cáritas ha sabido construir una red solidaria basada en el trabajo de miles de voluntarios que, desde parroquias, capillas y centros comunitarios, sostienen acciones concretas de asistencia y promoción humana. Esa labor no se limita únicamente a brindar ayuda material. También implica escuchar, contener y devolver dignidad a quienes atraviesan momentos difíciles. En tiempos donde el individualismo parece ganar terreno, la tarea de Cáritas recuerda que ninguna sociedad puede crecer dejando de lado a los más frágiles.

La Colecta Anual moviliza cada año a cientos de comunidades parroquiales y diocesanas de todo el país. Las campañas en templos, plazas, calles y espacios públicos muestran que la solidaridad todavía ocupa un lugar importante en la conciencia colectiva de los argentinos. A ello se suman las herramientas digitales y las redes sociales, que permiten ampliar el alcance de las donaciones y acercar el mensaje solidario a nuevas generaciones.

El lema elegido para este año también invita a mirar hacia atrás con gratitud. Desde Cáritas Argentina señalaron que esta campaña busca 'hacer memoria agradecida de tantos que cuidaron la fragilidad de nuestro pueblo". Es un reconocimiento a miles de personas anónimas que durante décadas transformaron la solidaridad en acciones concretas y que hicieron posible sostener la esperanza en los momentos más difíciles de la historia nacional.