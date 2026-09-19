Cuando Gatica llegó a San Juan y desató la pasión por el boxeo

Aquel último mes del año 1949 estuvo signado en materia boxística, por recordadas peleas en nuestro popular Club Julio Mocoroa. Los entusiastas y no tan entusiastas de este deporte estaban de parabienes, ya que se anunció la presencia en este club, nada menos que del puntano José María Gatica, categoría gran liviano, apodado el "Tigre", pues se cuenta que su mote "el Mono", aunque era el más conocido, no era de su agrado.

Según entiendo era la primera vez que llegaba a San Juan, era ya una figura conocida no sólo por sus inigualables dotes físicos, sino también por su historial profesional, y por su cercanía y simpatía al "líder de los trabajadores", quien era un apasionado a este deporte.

En realidad se esperaba la llegada de otro grande del boxeo, llamado Ricardo Calicchio, a la sazón campeón argentino de los medianos, quien a último momento no pudo viajar por tener compromisos en otras provincias argentinas. Ese fin de año, el Club Julio Mocoroa trabajó activamente en un programa para deleitar al público sanjuanino de un fenomenal festival de boxeo, en el que actuaron excelentes púgiles locales aficionados, además asistieron otros de Mendoza.

Hubo incertidumbre en cuanto a quién sería el adversario de Gatica, se habló que pelearía con José Jurado, hasta que finalmente se anunció que sería el porteño Félix Guzmán, un excelente contrincante, de gran actuación en el Luna Park de Buenos Aires, lo cual prometía una contienda interesante.

Aquel último mes de 1949 estuvo signado por recordadas peleas en el popular Club Julio Mocoroa, donde el público sanjuanino esperaba la llegada de una figura que ya comenzaba a hacerse conocida en todo el país.

En cuanto a las peleas previas de esa noche, participó un grupo de boxeadores locales y mendocinos como Roberto Castro, Juan Flores, Benito Falcón, Marcelo Ontivero, Eliseo Vega, Ángel Espejo y Quintín Ortiz, entre otros más. En cuanto a las peleas previas de esa noche, participó un grupo de boxeadores locales y mendocinos como Roberto Castro, Juan Flores, Benito Falcón, Marcelo Ontivero, Eliseo Vega, Ángel Espejo y Quintín Ortiz, entre otros más.

Retornando al recordado "Mono", este llegó a San Juan el 29 de diciembre, ataviado coloridamente, con su pequeño sombrero, venía acompañado de su esposa y pequeña hija. Llegó vía aérea, en el avión "Zonda". Un gran titular en el Diario de Cuyo de aquel día expresaba: "Gatica y Guzmán, listos para la gran pelea de mañana, que tendrá por escenario el Luna Park de San Juan".

Finalmente y con un club colmado de público, luego de los combates preliminares que fueron muy aplaudidos, llegó la pelea final, aquel caluroso 30 de diciembre de 1949, cuando ya el año y la década llegaban a su fin. En realidad la pelea tuvo una exigua duración, desilusionando a más de un espectador, ganando Gatica por nocaut.

Un relato de un periodista deportivo decía: "La pelea terminó en el segundo round y cuando llevaba cumplido dos minutos aproximadamente (…) Tras el minuto de descanso y al sonar la campana; Guzmán entró a cambiar golpes en forma franca, manteniendo a Gatica a la distancia, pero este cuando entró al cuerpo a cuerpo, con otro golpe corto y sumamente justo volvió a derribar al adversario. Dos nuevas caídas más tuvo Guzmán, pero ya en la última no pudo incorporarse (…) Gatica demostró ser un boxeador extraordinario y Guzmán un hombre sumamente valiente y consciente de su responsabilidad como profesional".

Años después el puntano volvía a San Juan, en octubre de 1951, esta vez para enfrentarse con el mendocino Heriberto Altamira.