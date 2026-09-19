La Fiesta del Sol sale a buscar al mundo y amplía su horizonte

La Fiesta Nacional del Sol 2026 comenzó a trascender las fronteras provinciales antes de abrir sus puertas al público. La presentación realizada el martes en la Casa de San Juan en Buenos Aires tuvo un significado que excede el anuncio de una nueva edición: mostró la intención de convertir a la celebración más importante de la provincia en una herramienta de promoción de San Juan ante el país y, especialmente, ante el mundo.

Entre el 20 y el 22 de noviembre, el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito, serán escenario de una fiesta que tendrá como eje el "Parque Triásico", una temática que permitirá poner en valor uno de los patrimonios naturales más extraordinarios de la provincia.

La presencia en Buenos Aires de autoridades, diplomáticos, agregados comerciales y representantes de medios de comunicación constituyó una señal concreta. La participación de embajadores y funcionarios de países como España, Panamá, Austria, Canadá y Polonia permitió mostrar que la FNS puede funcionar como una puerta de entrada para presentar las capacidades sanjuaninas a potenciales inversores, compradores y socios internacionales.

En ese contexto aparece una de las novedades más interesantes: el FNS Fórum, que se realizará el 19 de noviembre. La iniciativa busca generar vínculos comerciales entre empresarios, productores y emprendedores locales con representantes de distintos mercados. La posibilidad de que un productor encuentre compradores, que una empresa acceda a nuevos mercados o que un emprendedor consiga socios depende, en buena medida, de la existencia de estos espacios de contacto.

San Juan tiene argumentos para presentarse. Su matriz productiva no se reduce a una sola actividad. La minería, y particularmente los minerales críticos, atraviesa una etapa de expansión, pero junto a ella existen producciones tradicionales con potencial exportador, como el vino, el aceite de oliva y los tomates disecados. Mostrar esa diversidad es también una forma de explicar las posibilidades de una provincia condicionada geográficamente por una reducida superficie cultivable y amplias zonas desérticas.