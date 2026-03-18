Cumplida la aprobación ambiental de Josemaría queda abocarse a las obras de infraestructura

La reciente aprobación de la actualización del Informe de Impacto Ambiental del proyecto Josemaría por parte del Gobierno de San Juan representa mucho más que un trámite administrativo cumplido. Se trata de una señal concreta de que la provincia continúa avanzando hacia la consolidación de uno de los emprendimientos mineros más relevantes del país y, al mismo tiempo, de una muestra de madurez institucional en materia de control y evaluación ambiental.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada habilita la continuidad del proceso técnico y administrativo de este gigante cuprífero ubicado en el departamento Iglesia, dentro del distrito Vicuña. El hecho de que el análisis se haya desarrollado en menos de seis meses, bajo un esquema de revisión unificada, habla de una gestión eficiente que ha logrado equilibrar celeridad con rigurosidad. Lejos de flexibilizar controles, la provincia ha demostrado que cuenta con equipos técnicos capacitados para evaluar proyectos complejos sin resignar estándares ambientales.

Este punto no es menor. En un contexto donde la minería suele estar bajo la lupa, garantizar procesos transparentes y exigentes es clave para sostener la licencia social y atraer inversiones. Josemaría, como parte de uno de los distritos cupríferos más importantes del mundo aún sin explotar, tiene el potencial de convertirse en un motor de desarrollo económico, generación de empleo y crecimiento para San Juan y la Argentina.

Sin embargo, este avance también pone en evidencia que los principales obstáculos ya no están en el plano administrativo, sino en la infraestructura necesaria para hacer viable el proyecto. La provisión de energía aparece como el desafío más inmediato: la necesidad de invertir alrededor de 500 millones de dólares en una línea minera específica plantea interrogantes sobre los tiempos y la capacidad de ejecución. Sin una solución clara en este frente, cualquier expectativa de inicio de operaciones corre el riesgo de dilatarse indefinidamente.

A ello se suma la urgente mejora de las rutas que permitirán el acceso y la logística del emprendimiento. No se trata solo de facilitar el desarrollo minero, sino de generar condiciones que también beneficien a las comunidades cercanas y potencien otras actividades económicas.