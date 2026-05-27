Bosques hermanados

Por Leonardo Siere - Sociedad Israelita de San Juan

Quienes se acerquen por el Parque de la Biodiversidad en Rivadavia encontrarán un nuevo espacio. Son los primeros árboles del proyecto de un Bosque Hermanado, resultado de la colaboración entre el Kerem Kayemet LeIsrael, la Provincia de San Juan y la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan, un proyecto significativo que conmemora el 80° aniversario del terremoto de 1944. Más allá de la plantación de árboles, cuyo inicio en nuestra provincia fue en julio de 2024, esta iniciativa busca honrar la memoria de las víctimas y fomentar la conciencia ambiental.

Esta acción que comenzó a tomar forma hacia la llegada del 70° aniversario de la tragedia de 1944 fue transitando firma de convenios, acciones de capacitación y jornadas de concientización sobre ambiente en comunidad. Vale decir que desde la Sociedad Israelita de San Juan ya se ha plantado en el Estado de Israel un bosque que recuerda a quienes fallecieron en ese trágico enero hace ochenta y dos años y desde la entidad se acompañan las acciones de la provincia de San Juan en las tareas de plantado y distribución de las especies arbóreas.

Sin perjuicio de ello se aspira a generar un conjunto de acciones de impacto que convoquen a la comunidad toda. No solo se buscará compartir información sobre la importancia de los árboles en la preservación del medio ambiente, o de la importancia del cuidado de un recurso escaso como el agua. También aspiramos a generar rutas turísticas y de memoria que destaquen lugares históricos relacionados con el terremoto y a plantar simbólicamente árboles allí. Deseamos desarrollar material digital relativo a la iniciativa.

Es de valor implementar un programa educativo en escuelas locales sobre la importancia de los bosques, la historia del terremoto y la relevancia de la colaboración internacional. Es de valor implementar un programa educativo en escuelas locales sobre la importancia de los bosques, la historia del terremoto y la relevancia de la colaboración internacional.