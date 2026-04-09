El Día de la Cardiología Argentina se celebra el 9 de abril de cada año, en reconocimiento a la creación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) el 9 de abril de 1937, en la Ciudad de Buenos Aires. El 3 de diciembre de 2014, fue sancionada por el Congreso la Ley 27.052 que instituyó esa fecha.

La Cardiología es una especialidad clínica, que tiene en sus orígenes en la Clínica Médica (Medicina Interna) y se ocupa de la promoción de la salud cardiovascular, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades del aparato cardiovascular en todas las etapas de la vida.

Diversos autores consideran que el nacimiento de la cardiología en el país coincide con la descripción de un cuadro broncopulmonar con cianosis (piel de color azulada), en la insuficiencia cardíaca avanzada ("cardíacos negros"), realizada en 1909 por el profesor Abel Ayerza. Años más tarde, en 1912, un discípulo de Ayerza, el Dr. Francisco Arrillaga, publica el que se considera el primer libro argentino de cardiología: "Esclerosis secundaria de la arteria pulmonar (Cardíacos negros)" .

Otros autores consideran los inicios en el año 1912, con la llegada del primer electrocardiógrafo, importado desde Alemania, gracias a la intervención del Prof. Bernardo Houssay (luego Premio Nobel de Medicina en 1947), el cual fue utilizado por el Dr. Alfredo Lanari en la cátedra de Física Médica de la Facultad de Medicina de la UBA.

En el año 1931, en el Hospital Nacional de Clínicas, los Dres. Pedro Cossio e Isaac Berconsky, realizan el primer cateterismo cardíaco en Argentina, siendo el tercero en el mundo, utilizando un catéter ureteral.

En la década de 1930 se crean los denominados Dispensarios de Asistencia al Cardíaco, quienes dieron origen a los distintos Servicios de Cardiología de los Hospitales Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que claramente se destacó el Hospital José Ramos Mejía, con el famoso Pabellón Inchauspe, lugar donde formaron en las décadas siguientes decenas de cardiólogos que se dispersaron por todo el país

En 1934 se crea la Revista Argentina de Cardiología, por iniciativa de los Dres. Blas Moia y Braun Menendez, dos eximios cardiólogos clínicos e investigadores. Esta revista fue la séptima especializada en cardiología en el mundo y fue el germen que permitió un 9 de abril de 1937 la creación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). Las primeras autoridades de la SAC fueron los Dres. Antonio Batro y Pedro Cossio como Secretarios y el Dr. Eduardo Braun Menéndez como tesorero, entre otros, y la Revista Argentina de Cardiología pasó a ser el órgano oficial de SAC.

En 1946 se crea la primer Residencia de Cardiología en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, siendo el 1° Jefe el Dr. Blas Moia. En la actualidad existen alrededor de 200 residencias médicas de cardiología distribuidas en todo el país, tres de ellas se desarrollan en nuestra provincia de San Juan.

En marzo de 1955 se realizó el 1° Congreso (Jornada) Argentino de Cardiología en Mar del Plata, en donde asistieron cerca de 300 cardiólogos de todo el país. El 2° Congreso Argentino se realizó en octubre de 1957 en Mendoza.

El 3 de julio de 1965, es fundada en Córdoba la Federación Argentina de Cardiología (FAC), por cardiólogos representantes de distintas provincias de Argentina, que ya estaban reunidos en otras 7 sociedades y que ante diferencias marcadas con la dirigencia de SAC constituyen esta federación de sociedades, siendo ellas las sociedades de Cardiología de La Plata, Córdoba, Tucumán, Noreste, San Juan, Rosario y Mendoza. Su primer presidente fue el Dr. Ricardo Podio de Córdoba. Hoy día la FAC incluye a 31 sociedades y 5 delegaciones distribuidas en las diferentes regiones de la Argentina.

En la década del 70 llegan al país los primeros Ecocardiógrafos en modo M y luego en modo bidimensinal; también los primeros sistemas de electrocardiografía continua de 24 hs. (Holter de 24 hs), lo que se tradujo en grandes avances en el diagnóstico de diferentes enfermedades cardíacas.

En 1974 se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el 7° Congreso Mundial de Cardiología, organizados en forma conjunta por SAC y FAC, asistiendo 10.000 cardiólogos de todo el mundo. Dicho evento magno volvió a realizarse en Argentina en mayo de 2008, en su 16° edición en la Sede Palermo de la Sociedad Rural Argentina, Ciudad de Buenos Aires y bajo la organización conjunta nuevamente de SAC y FAC.

Decenas, por no decir cientos de cardiólogos argentinos han contribuido con su trabajo y conocimiento al desarrollo no sólo de la cardiología nacional, sino mundial y basta mencionar sólo a algunos de ellos: Dr. Carlos Bertolasi (1932–2008), quien en 1967 organizó la primer Unidad Coronaria del País en el Hospital Dr. Cosme Argerich del Barrio de La Boca. Fue un docente nato con gran capacidad didáctica para transmitir sus conocimientos y experiencia, especialmente en el tema de Cardiopatía Isquémica; Dr. Mauricio Rosembaum (1921–1993), cardiólogo electrocardiografista por excelencia, sus estudios sobre las arritmias en la miocardiopatía chagásica, así como su descripción de la trifascicularidad del sistema eléctrico de conducción cardíaca -entre otros temas- lo pusieron en la vanguardia de la cardiología mundial; Dres. Rodolfo Kreutzer (1896–1977), Guillermo Kreutzer (1934) y Eduardo Kreutzer (1938), sinónimos de excelencia en Cardiología y Cirugía cardíaca en niños en el mundo: Dr. René Favaloro (1923–2000), cirujano cardiovascular, quien en 1967 realiza el primer by pass aorto-coronario con vena safena en una mujer, en la Cleveland Clinic de Estados Unidos y pone en desarrollo uno de los mayores inventos del hombre en la historia de la humanidad. Todo dicho, no hay que agregar nada sobre este prócer de la medicina; Dr. Julio César Palmaz (1945), quien inventó en la década de 1980 el stent vascular expandible para su aplicación tanto en los procedimientos de angioplastia de arterias coronarias como de cualquier arteria del cuerpo humano.

Hoy en día, sin lugar a dudas, la Cardiología ha avanzado a pasos enormes por los grandes adelantos científicos y técnicos aplicados a la medicina, en el aspecto diagnóstico y terapéutico, y de aquella especialidad que a comienzos del siglo XX se empezaba a desarrollar de la mano del estetoscopio o biauricular y del electrocardiógrafo, hoy se desprenden diversas subespecialidades cada vez más complejas tales como la electrofisiología que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas; la cardiología intervencionista con la hemodinamia diagnóstica y terapéutica; el diagnóstico por imágenes cardiológico no sólo con las diversas formas de Ecografía cardíaca y vascular, sino con la Tomografía computada cardíaca y vascular, la resonancia magnética cardíaca y el uso de radioisótopos en la cámara gamma.

Para finalizar este breve repaso de la historia de la Cardiología de Argentina, decir que San Juan no estuvo ajeno a esta evolución y también puede contar su propia historia, pero eso la dejaremos para un próximo capítulo. ¡Feliz día de la Cardiología Argentina!