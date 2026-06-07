Dos visionarios viales

Por Prof. Edmundo Jorge Delgado- Magíster en Historia
Por Prof. Edmundo Jorge Delgado- Magíster en Historia
La vinculación de San Juan con Chile a través de la construcción de obras viales, ha sido preocupación de diferentes gobiernos en el transcurso de nuestra historia. Un ejemplo de lo dicho está dado por la importancia que le otorgó a este tópico don Domingo Faustino Sarmiento cuando fue gobernador de su provincia (1862-1864), en unión con el Dr. Guillermo Rawson, en este entonces Ministro del Interior.
Mentes claras y visionarias, aquellos sanjuaninos comprendieron ya en aquellos años lo que significaba la construcción de un camino que nos uniera con el país vecino, pensamiento que era compartido por el equipo de hombres que los acompañó durante su gestión. De este proyecto, al que hay que evaluar en su contexto histórico, existen varios documentos que nos revelan lo trascendental que fue para aquellos funcionarios tal propósito. Un investigador que indagó pormenorizadamente tal tema fue el ingeniero Augusto Landa. El historiador manifiesta que Sarmiento, a través de las propuestas que le hiciera Rawson, comisionó durante su gestión a don Enrique Nangles para que efectuara un reconocimiento "del camino al mineral del Tontal, como tramo de la ruta a Chile". Dicha comisión presentó un detallado informe en el que expresaba la existencia de dos posibles trazados: uno partía desde el punto de Santa Clara y otro desde Zonda, ambos a través de la cumbre del Tontal.
Posteriormente Rawson envió otra misiva a Sarmiento, en diciembre de 1863, diciéndole el beneficio de reparar el camino desde el Tontal a Chile, revelándole además que "el presidente -Bartolomé Mitre- lo deseaba y que entendiendo que el río de los Patos es uno de los mayores obstáculos para la fácil comunicación, le recomienda mandar a estudiar el referido paso, proyectar un puente y contratar su ejecución por cuenta del Gobierno Nacional". Si bien esta obra no llegó a plasmarse, años más tarde prosiguieron los estudios del camino hacia Chile, durante la presidencia de Sarmiento. Estas indagaciones fueron encomendadas, en 1871, a los ingenieros Octavio Nicour y José Matías Sánchez, quienes realizaron una serie de valiosos estudios, con presupuesto incluido, en torno a la factibilidad de erigir un camino internacional contiguo a una vía férrea, a través del "boquete de los Patos".
Tales propuestas luego fueron recopiladas por el profesor Ignacio Delgado en una acabada monografía titulada "Caminos Interoceánicos", trabajo que tuvo excelente aceptación en el "Primer Congreso de Historia de Cuyo".
Para concluir es interesante apuntar que algunos de estos planes viales fueron consumados tiempo más tarde. Así, por ejemplo, en 1925 la entonces Dirección de General de Puentes y Caminos de la Nación inició el tramo de camino a Chile desde Zonda hasta Calingasta, a través de la quebrada del río San Juan por su margen derecha, adoptándose de esta manera un nuevo trazado. Este camino de "herradura" fue ampliado a camino carretero en 1928 en la gobernación de Aldo Cantoni. Luego, en la gestión de don Juan Maurín en 1937, se construyó un puente de hormigón armado sobre el río de Los Patos. De esta manera se cumplieron los propósitos que tuvieron Rawson y Sarmiento años antes.