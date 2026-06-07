Dos visionarios viales

Por Prof. Edmundo Jorge Delgado- Magíster en Historia

La vinculación de San Juan con Chile a través de la construcción de obras viales, ha sido preocupación de diferentes gobiernos en el transcurso de nuestra historia. Un ejemplo de lo dicho está dado por la importancia que le otorgó a este tópico don Domingo Faustino Sarmiento cuando fue gobernador de su provincia (1862-1864), en unión con el Dr. Guillermo Rawson, en este entonces Ministro del Interior.

Mentes claras y visionarias, aquellos sanjuaninos comprendieron ya en aquellos años lo que significaba la construcción de un camino que nos uniera con el país vecino, pensamiento que era compartido por el equipo de hombres que los acompañó durante su gestión. De este proyecto, al que hay que evaluar en su contexto histórico, existen varios documentos que nos revelan lo trascendental que fue para aquellos funcionarios tal propósito. Un investigador que indagó pormenorizadamente tal tema fue el ingeniero Augusto Landa. El historiador manifiesta que Sarmiento, a través de las propuestas que le hiciera Rawson, comisionó durante su gestión a don Enrique Nangles para que efectuara un reconocimiento "del camino al mineral del Tontal, como tramo de la ruta a Chile". Dicha comisión presentó un detallado informe en el que expresaba la existencia de dos posibles trazados: uno partía desde el punto de Santa Clara y otro desde Zonda, ambos a través de la cumbre del Tontal.

Domingo Faustino Sarmiento y el Dr. Guillermo Rawson comprendieron ya en aquellos años lo que significaba la construcción de un camino que nos uniera con Chile, pensamiento que era compartido por el equipo de hombres que los acompañó durante su gestión. Domingo Faustino Sarmiento y el Dr. Guillermo Rawson comprendieron ya en aquellos años lo que significaba la construcción de un camino que nos uniera con Chile, pensamiento que era compartido por el equipo de hombres que los acompañó durante su gestión.

Posteriormente Rawson envió otra misiva a Sarmiento, en diciembre de 1863, diciéndole el beneficio de reparar el camino desde el Tontal a Chile, revelándole además que "el presidente -Bartolomé Mitre- lo deseaba y que entendiendo que el río de los Patos es uno de los mayores obstáculos para la fácil comunicación, le recomienda mandar a estudiar el referido paso, proyectar un puente y contratar su ejecución por cuenta del Gobierno Nacional". Si bien esta obra no llegó a plasmarse, años más tarde prosiguieron los estudios del camino hacia Chile, durante la presidencia de Sarmiento. Estas indagaciones fueron encomendadas, en 1871, a los ingenieros Octavio Nicour y José Matías Sánchez, quienes realizaron una serie de valiosos estudios, con presupuesto incluido, en torno a la factibilidad de erigir un camino internacional contiguo a una vía férrea, a través del "boquete de los Patos".