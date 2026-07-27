La histórica despedida a Buenaventura Luna

Por Prof. Edmundo Jorge Delgado - Magíster en Historia

Aquel domingo 29 de julio de 1956 aún perdura en la memoria colectiva del pueblo jachallero. Ese día se trasladaron a su Huaco natal los restos de don Buenaventura Luna -hace 70 años- fallecido un año antes en Buenos Aires. La nutrida caravana había partido desde la Plaza 25 de Mayo en las primeras horas de la mañana.

A mediodía el cortejo se detuvo en la localidad de Tucunuco. Allí un grupo de niños depositó sobre el féretro un ramo de flores. Hombres y mujeres le rindieron un silencioso respeto. Al arribar a Niquivil el director de la Escuela Nacional, don Froilán Castro, enunció unas vibrantes palabras despidiendo a su apreciado amigo.

Al ingresar a la quebrada de la localidad, el viento Zonda que soplaba fuerte se detuvo súbitamente a la misma hora en que un año atrás moría Dojorti. Al ingresar a la quebrada de la localidad, el viento Zonda que soplaba fuerte se detuvo súbitamente a la misma hora en que un año atrás moría Dojorti.

Cuando el séquito llegó a Jáchal, el departamento íntegro se estremeció, fue una de esas jornadas en que la historia se piensa detenida. En aquel lugar lo esperaban sus gauchos -aquellos que glorificó en sus versos-ataviados con su típica indumentaria, portando banderas argentinas. Toda la comunidad local estuvo presente. En la Parroquia de San José el presbítero Lasalle le rezó un sentido "responsorio". Luego la caravana partió a Huaco. Al llegar a la escuela de la Falda, en Pampa del Chañar, el acompañamiento se detuvo, realizándose un emotiva ceremonia: el encuentro de los "arrieros pobres con los arrieros ricos", antigua tradición lugareña que tuvo por escenario los alrededores de un algarrobo a cuya sombra solía descansar don Buenaventura. Al aproximarse a las sierras de Huaco se acercó un grupo de arrieros -los hijos de la tierra-. Uno de ellos, don Mario Páez, pidió consentimiento para que se cantara una tonada.