Eco Ruta: nueva oportunidad turística

La puesta en marcha de la Eco Ruta Turística en San Juan constituye una iniciativa auspiciosa para diversificar la oferta provincial y revalorizar espacios naturales que, por sus características ambientales, paleontológicas y culturales, representan un patrimonio de gran importancia. La integración de ocho sitios de conservación en un mismo circuito abre nuevas posibilidades para el turismo, la educación ambiental y el conocimiento de la riqueza territorial sanjuanina.

El proyecto, impulsado conjuntamente por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, propone vincular lugares que hasta ahora no estaban articulados formalmente dentro de una propuesta común. La incorporación de señalización unificada y códigos QR, mediante los cuales los visitantes pueden consultar mapas, recomendaciones e información desde sus teléfonos celulares, aporta una herramienta práctica para organizar recorridos y facilitar el acceso al conocimiento.

La Eco Ruta reúne espacios de características diversas. Loma de las Tapias, entre Albardón y Ullum; La Ciénaga, en Jáchal; el Centro Ambiental Anchipurac; el Faunístico y el Parque de la Biodiversidad ofrecen distintas aproximaciones al patrimonio natural. A ellos se suman Pedernal, en Sarmiento; el Parque Provincial Presidente Sarmiento, en Zonda, y los atractivos naturales de Valle Fértil. Esta diversidad permite combinar paisajes, ecosistemas, fauna, vestigios paleontológicos y experiencias de conservación.

Sin embargo, el lanzamiento del circuito constituye apenas el primer paso. Para que la iniciativa alcance sus objetivos será necesario sostener una política de promoción, garantizar el mantenimiento de los espacios y asegurar que la infraestructura de recepción esté a la altura de las expectativas de los visitantes. La señalización digital es un avance, pero no reemplaza la necesidad de contar con accesos adecuados, información actualizada, servicios básicos y personal capacitado para orientar a quienes recorren estos lugares.

También será fundamental promover una cultura de respeto ambiental. El crecimiento de las visitas debe desarrollarse con criterios de sustentabilidad, evitando que la difusión turística termine afectando precisamente aquello que se busca proteger. La participación de las comunidades cercanas, las instituciones educativas y los prestadores privados puede contribuir a consolidar una propuesta responsable y generar nuevas oportunidades económicas.