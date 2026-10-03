El hallazgo por el que Gualcamayo vuelve a poner a San Juan en el mapa mundial del oro

El resultado del último sondaje realizado en Gualcamayo constituye una noticia de enorme trascendencia para San Juan, no sólo por la magnitud de la concentración de oro detectada, sino también porque vuelve a colocar al proyecto y a la provincia en el centro de la atención de la minería internacional. El dato es contundente: 1,60 metros con 1.550 gramos de oro y 1.250 gramos de plata por tonelada de roca en Carbonatos Profundos.

Se trata de una concentración extraordinaria, equivalente a 1,51 kilos de oro por tonelada de roca dentro del intervalo analizado. La denominada ley minera expresa precisamente la cantidad de metal contenido en una determinada masa de roca, de manera que semejante registro adquiere una relevancia especial cuando se lo compara con los antecedentes del propio yacimiento.

Según los datos difundidos por Minas Argentinas, la compañía integrante de AISA Group que lleva adelante la exploración, esta ley supera en más de diez veces las mayores concentraciones obtenidas anteriormente en Gualcamayo. Más aún, la empresa señaló que los valores se encuentran en una escala comparable con algunas intersecciones de alta ley registradas en proyectos de referencia mundial, como Windfall, en Canadá, y Fosterville, en Australia.

La noticia representa, por lo tanto, un reconocimiento al potencial geológico que todavía conserva San Juan. Gualcamayo, un yacimiento que durante años formó parte de la actividad minera provincial, vuelve a adquirir protagonismo precisamente cuando la minería atraviesa una etapa de fuerte expansión y cuando la provincia procura consolidarse como uno de los principales destinos mundiales para las inversiones en metales.

Pero el entusiasmo que genera el descubrimiento debe estar acompañado por la necesaria prudencia. El resultado corresponde a un intervalo específico de una perforación y no permite afirmar que todo el yacimiento posea semejantes niveles de concentración. El verdadero alcance del hallazgo dependerá de comprobar su continuidad, extensión y volumen mediante nuevas perforaciones.

Ese será ahora el desafío para Minas Argentinas. Los próximos trabajos deberán determinar si esta zona de altísima ley continúa en profundidad o hacia otras áreas del cuerpo mineralizado y si puede modificar las perspectivas económicas y el futuro diseño de explotación de Carbonatos Profundos.

El hallazgo adquiere todavía mayor importancia porque se produce en el marco de una estrategia destinada a extender el horizonte productivo de Gualcamayo, con una inversión proyectada de 665 millones de dólares.

San Juan tiene, entonces, motivos concretos para observar con expectativa lo que ocurra en Jáchal. El oro encontrado es excepcional, pero será la exploración que viene la que determine si se trata de una extraordinaria intersección aislada o de la puerta de entrada a un recurso de dimensiones capaces de renovar profundamente el futuro de Gualcamayo y de la minería provincial.