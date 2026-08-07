El héroe nacional de Malvinas antes de 1982

Desde que los británicos usurparon las Islas Malvinas en 1833, la Argentina reclamó sus derechos de soberanía sobre el archipiélago. Entre sus fundamentos históricos sostiene que las islas fueron descubiertas por integrantes de la expedición de Fernando de Magallanes en 1520, por lo que comenzaron a figurar en las cartografías europeas. Asimismo, tras la disolución del Virreinato del Río de la Plata, el territorio pasó a formar parte de los derechos heredados por las Provincias Unidas.

Antonio Rivero, nacido en la provincia de Entre Ríos hacia la década de 1790 y fallecido, según una de las versiones, en la batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, es conocido en la historiografía argentina como el Gaucho Rivero. Fue un peón rural argentino que lideró un alzamiento en Puerto Soledad, en las Islas Malvinas, en 1833, poco después de la ocupación británica del archipiélago.

Durante la sublevación, Rivero y sus compañeros asesinaron a cinco hombres que explotaban y maltrataban a los peones y que habían trabajado para Luis Vernet, el gobernador argentino de las islas antes de la ocupación británica. Tras la usurpación, Vernet había sido expulsado, aunque se le permitió continuar administrando Puerto Soledad bajo supervisión británica.

Más allá de su participación en el alzamiento, se conocen pocos datos sobre su vida. Los colonos de las islas lo apodaban Antuco o Antook, sobrenombre cuyo origen no ha podido establecerse con certeza.

Tras ser capturado, fue trasladado a Londres para ser juzgado. Según diversos relatos históricos, las autoridades británicas concluyeron que no podían procesarlo por piratería en esas circunstancias y finalmente recuperó la libertad.

La figura de Rivero continúa siendo objeto de debate entre los historiadores. Mientras algunos lo consideran un símbolo de la resistencia argentina en Malvinas, otros relativizan el alcance político de su levantamiento y cuestionan las motivaciones que lo impulsaron.

La rebelión de Rivero

No existe unanimidad entre los historiadores argentinos acerca de la figura de Rivero y de los hechos ocurridos en Malvinas.

Ricardo Caillet Bois y Humberto Burzio, integrantes de la Academia Nacional de la Historia, sostuvieron en un dictamen de 1967 que las acciones de Rivero carecieron de motivaciones patrióticas. Su conclusión se basó en el análisis de documentos contemporáneos al levantamiento, de origen británico y estadounidense. Esta postura también ha sido respaldada por autores como Federico Lorenz y la periodista Natasha Niebieskikwiat.

En cambio, el revisionismo histórico argentino tradicional reivindica la figura de Rivero y sostiene que su rebelión tuvo un claro sentido patriótico frente a la autoridad británica.

Una corriente revisionista más reciente, representada por Felipe Pigna, José María Rosa, Fermín Chávez, Pablo Hernández y Horacio Chitarroni, interpreta el levantamiento como una conjunción entre las reivindicaciones sociales y populares y la defensa de la soberanía nacional.

Los historiadores revisionistas reconocen que las fuentes históricas no mencionan explícitamente motivaciones patrióticas en los asesinatos de los cinco empleados de Vernet, aunque sostienen que el origen británico de esas fuentes limita su confiabilidad.

Por su parte, Juan Lucio de Almeida adopta una posición intermedia: considera que no puede demostrarse que Rivero actuara exclusivamente por patriotismo, pero tampoco cree que haya sido un simple delincuente.

En buena parte del imaginario colectivo argentino, Antonio Rivero es considerado un héroe popular.

La historiografía británica

La historiografía británica ha otorgado escasa relevancia a la sublevación de Rivero. Apenas existe una monografía de 19 páginas dedicada exclusivamente a aquellos acontecimientos.

En la historia oficial de las Islas Malvinas, el gobierno isleño cuestiona la imagen de Rivero como un "rebelde patriota" y minimiza el significado político del levantamiento.

El billete de 50 pesos

Entre 2014 y 2018 circuló el billete argentino de 50 pesos dedicado a las Islas Malvinas.

En su reverso figuraba la imagen del Gaucho Antonio Rivero, presentado como quien encabezó la resistencia a la usurpación británica de 1833. El diseño también incluía la gaviota malvinense, símbolo de la recuperación pacífica de la soberanía; el Cementerio de Darwin y el crucero ARA General Belgrano, en homenaje a los caídos durante la Guerra del Atlántico Sur.

La paleta de colores, compuesta por tonos celestes y azules, evocaba la bandera argentina. Además, en ambas caras del billete aparecía un faro como símbolo del camino hacia la recuperación pacífica de las islas.

La Ley Gaucho Rivero

Entre 2011 y 2012, todas las legislaturas de las provincias argentinas con litoral sobre el Mar Argentino sancionaron la denominada Ley Gaucho Rivero, que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de embarcaciones que enarbolen la bandera colonial británica de las Islas Malvinas, la bandera del Reino Unido o la de otros territorios coloniales británicos.