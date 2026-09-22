Rumores infundados sobre la solidez de una fábrica identificada con Albardón

En los tiempos actuales, la velocidad con la que se propagan las noticias falsas suele superar la capacidad de verificación, generando alarmas innecesarias en sectores sensibles de la comunidad. Recientemente, una serie de versiones infundadas afirmó que el complejo industrial de panificados Dilexis, ubicado en el departamento de Albardón, había sido clausurado. Estas alarmas no solo afectaron la percepción pública de una marca histórica, sino que sembraron una profunda incertidumbre en el ámbito laboral de la región. Ante este escenario, la rápida y firme aclaración del Gobierno de la provincia de San Juan resultó fundamental para restablecer la calma y poner las cosas en su justo lugar.

Desde el Ejecutivo provincial se confirmó de manera categórica que el establecimiento Dilexis continúa completamente operativo bajo la conducción de su nuevo grupo propietario. La planta fabril no solo mantiene sus puertas abiertas, sino que sostiene con firmeza las tareas cotidianas de sus doscientos cincuenta asalariados. Este dato no es menor: la gran mayoría de estos trabajadores procede de las comunas de Albardón y Angaco, lo que convierte a la fábrica en un verdadero motor socioeconómico vital para el desarrollo de la zona norte de la provincia. Desestabilizar su reputación con falsedades atenta de forma directa contra el bienestar real de cientos de familias sanjuaninas.

Para comprender el presente de Dilexis, es necesario clarificar su panorama corporativo. A comienzos del ciclo corriente, la marca Tía Maruca dejó de ser la titular de las instalaciones. Las acciones del predio productivo fueron transferidas a un sólido inversionista vinculado al rubro azucarero, harinero y de la distribución de golosinas. Aunque Tía Maruca continúa comercializando sus productos encomendando tareas a distintas plantas, incluida la sanjuanina, Dilexis opera hoy de manera completamente autónoma. Esto le permite elaborar no solo pedidos de terceros, sino también sus propias etiquetas reconocidas en el mercado nacional.

Es innegable que la industria alimenticia atraviesa un contexto exigente a nivel federal, marcado por la retracción del consumo y la permanente pérdida del poder de compra de la población. Esta difícil coyuntura económica nacional motivó, en meses pasados, el adelantamiento de esquemas de licencias ordinarias con el objetivo claro de adaptar los volúmenes de elaboración a la demanda real del mercado. Sin embargo, estas medidas de contingencia interna distan enormemente de un cierre definitivo de la planta.