El necesario complemento entre oferta turística y actividades socioculturales

La creciente oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas en San Juan se ha convertido en un complemento clave para el turismo tradicional. El desafío ahora es sostener esa dinámica para consolidar a la provincia dentro del mapa turístico nacional.

En los últimos meses San Juan ha mostrado un movimiento poco habitual para una provincia históricamente asociada a la calma y a los ritmos pausados. Con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y recreativas, distintos sectores de la actividad privada junto con el Gobierno provincial han impulsado propuestas que buscan enriquecer la oferta turística tradicional, especialmente durante el verano y los primeros meses del otoño.

El objetivo de estas iniciativas es claro: posicionar a San Juan dentro del mapa turístico del país. Se trata de un propósito que desde hace años se persigue sin alcanzar aún resultados plenamente satisfactorios, pero que en esta etapa parece estar tomando una forma más concreta gracias a la diversidad de eventos que se vienen organizando.

En el plano cultural, la ciudad Capital y los departamentos cercanos han tenido una intensa programación. Escenarios emblemáticos como el Teatro del Bicentenario, el Teatro Sarmiento y el Auditorio Juan Victoria han sido sede de obras teatrales, comedias musicales y conciertos que han convocado no solo al público local, sino también a visitantes provenientes de otras provincias. Este movimiento cultural ha permitido que la provincia se convierta, al menos por momentos, en un polo atractivo para quienes buscan experiencias artísticas de calidad fuera de los grandes centros urbanos.

Las actividades deportivas también han aportado lo suyo. Durante varios fines de semana se han realizado competencias que van desde pruebas ciclísticas hasta maratones urbanas que culminan en puntos emblemáticos de la Capital, como la Plaza 25 de Mayo o las inmediaciones del Centro Cívico. Estos eventos, además de convocar a deportistas y aficionados, generan un clima festivo que transforma el paisaje urbano y lo llena de vida, especialmente en jornadas que tradicionalmente solían transcurrir con escaso movimiento.

En paralelo, los departamentos cercanos al Gran San Juan -entre ellos Ullum, Zonda, Albardón y Pocito- han fortalecido su oferta recreativa con propuestas al aire libre como cabalgatas, trekking y senderismo. A esto se suman las ferias de artesanos y de productos regionales que, durante los fines de semana, se multiplican en plazas y espacios públicos de toda la provincia.

Todas estas iniciativas funcionan como complemento de la oferta turística tradicional que incluye destinos consolidados como Ischigualasto y el Valle de la Luna en Valle Fértil, el paraje de la Difunta Correa en Caucete, o las rutas del vino y del aceite con bodegas y establecimientos gastronómicos que reciben visitantes durante todo el año. También se suman los atractivos naturales y paisajísticos de departamentos como Calingasta, Iglesia y el propio Valle Fértil.

La clave, sin embargo, está en la continuidad. Si esta agenda de actividades logra sostenerse en el tiempo, especialmente durante los fines de semana, San Juan contará con un valor agregado que puede marcar la diferencia frente a otros destinos.

Para ello será fundamental que el sector privado continúe involucrándose y que el Estado mantenga su apoyo a este tipo de iniciativas. Las ferias artesanales, las muestras de economía circular y las actividades culturales comunitarias han demostrado ser herramientas eficaces para dinamizar la vida social y económica de la provincia.

En definitiva, más que eventos aislados, lo que San Juan necesita es construir una identidad turística basada en el movimiento permanente. Solo así podrá dejar atrás la imagen de quietud que muchas veces se asocia a las provincias del interior y consolidarse como un destino atractivo durante todo el año.