El periodismo en tiempos de refundación no debe dejar de ser el faro de la democracia

Cada 7 de junio, la memoria colectiva nos conduce a 1810, año en que Mariano Moreno fundó La Gazeta de Buenos Ayres. Aquel hito no fue un simple acto administrativo, sino el nacimiento de una herramienta indispensable para la libertad y el pensamiento crítico de una patria naciente. Hoy, al conmemorar el Día del Periodista, esa herencia fundacional nos interpela con máxima urgencia en un presente marcadamente complejo.

Este año la actividad periodística en nuestro país ha sufrido una seguidilla de contratiempos severos, especialmente a nivel nacional. Desde la asfixia económica que precariza el oficio y reduce drásticamente las redacciones, hasta los discursos hostiles que intentan deslegitimar la labor de la prensa libre, los trabajadores de la comunicación enfrentan un escenario de alta vulnerabilidad. Sin embargo, es precisamente en este contexto de adversidad donde la función de informar adquiere su dimensión más trascendental.

Argentina transita un proceso de profunda transformación estructural. En momentos cruciales donde se debaten los cimientos de la organización social y económica, la nación necesita consolidar sus instituciones fundamentales y fortalecer todo lo concerniente al orden democrático. El periodismo no es un mero espectador en este desafío colectivo; es el garante definitivo de que el debate público sea transparente y plural. Sin una prensa libre que investigue de forma independiente, cuestione los relatos oficiales y contextualice las decisiones, los procesos de cambio corren el riesgo latente de volverse arbitrarios. Otorgar el rol de importancia que merece esta actividad equivale a defender activamente la calidad de la República.

Por supuesto, esta crisis de coyuntura coexiste con una mutación tecnológica global. La era digital y la irrupción de la inteligencia artificial imponen desafíos gigantescos: la tiranía del clic inmediato, la velocidad que atenta contra el rigor y la viralización sistemática de noticias falsas. Frente a este tsunami informativo, el camino hacia el futuro próximo para esta actividad, vital para la comunidad, no consiste en mimetizarse con el caos de la red, sino en diferenciarse mediante la calidad y la verificación exacta de los hechos.