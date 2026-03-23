El presidente de Nicaragua, convertido en el dictador al que combatió

Liberarse de un sangriento dictador como Anastasio Somoza, significó el fin en Nicaragua de un periodo de autoritarismo, con perfil familiar y militarista, sumado a una dramática represión de disidentes protagonizada por la Guardia Nacional. Paralelamente se recuerda que a pesar de una evidente corrupción administrativa y de un control económico del Estado desde la familia del dictador, Somoza contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Pero este oscuro periodo de la historia nicaragüense que se prolongó por 42 años, finalizó con el triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979, y la promesa de sus líderes de "ordenar el país y dar libertades a sus ciudadanos". Sobre todo, con el llamado periódico a elecciones. Uno de los principales jefes de aquella revolución fue el comandante Daniel Ortega, figura clave del entonces Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Inmediatamente después pasó a integrar la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y en este último año fue elegido por primera vez presidente de la Nación hasta 1990. Se presentó en las nuevas elecciones esperando ser reelecto, pero fue derrotado por Violeta Barrios de Somoza, quien gobernó hasta 1997. Luego siguieron Arnoldo Alemán (1997-2002), Enrique Bolaños (2002-2007) y desde 2007 nuevamente Daniel Ortega, quien ya cumplió 19 años de concentración de poder incluyendo a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, y desde 2025 como copresidenta de la Nación.

Las diferentes elecciones convocadas y ganadas por Ortega desde que recuperó la presidencia, es decir en 2011, 2016 y 2021, han sido siempre cuestionadas por sospechas en los recuentos de votos. Tanto que las protestas se hicieron cada vez más frecuentes y la crisis política se incrementó con marchas, manifestaciones y denuncias, precisamente, por fraudes electorales. Todo esto dio como resultado la emigración de más de 30 mil ciudadanos nicaragüenses, la persecución y arresto de opositores, junto a un claro acoso y persecución a la comunidad católica y el cierre de medios de comunicación. Esta crisis provocó que el comandante Ortega decidiera pasar a ser copresidente de la Nación, dada su avanzada edad, 80 años, compartiendo el ejercicio del poder con su esposa Rosario Murillo, desde el 18 de febrero de 2025. Para ello fue necesaria una reforma constitucional en el Congreso nicaragüense, creándose dicha figura del copresidente. Hasta ese momento, la esposa de Ortega, con la que tuvo siete hijos, fue vicepresidenta de la Nación durante ocho años.

En medio de toda esta situación irregular desde la óptica democrática, el 30 de diciembre de 2024 el juez argentino Ariel Lijo dispuso la captura internacional de Daniel Ortega, de su esposa, y de una docena de colaboradores por la "violación sistemática de derechos humanos" en Nicaragua.

Las diferentes elecciones convocadas y ganadas por Daniel Ortega desde que recuperó la presidencia han sido siempre cuestionadas por sospechas en los recuentos de votos. Las diferentes elecciones convocadas y ganadas por Daniel Ortega desde que recuperó la presidencia han sido siempre cuestionadas por sospechas en los recuentos de votos.