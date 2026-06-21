El valor irremplazable de la figura paterna en la construcción de un hogar y la sociedad

En el día de la fecha miles de familias celebran el Día del Padre, un acontecimiento que invita a detenernos por un momento en medio de las exigencias cotidianas para reconocer y agradecer el papel fundamental que los padres desempeñan en la construcción de los hogares y de la sociedad.

Más allá de los regalos, los encuentros familiares o las tradicionales reuniones alrededor de una mesa compartida, esta jornada representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la paternidad como una tarea que trasciende los vínculos biológicos. Ser padre implica acompañar, orientar, proteger y educar. Significa estar presente en los momentos felices, pero también en las dificultades, brindando contención, ejemplo y fortaleza.

La figura paterna ha experimentado profundas transformaciones a lo largo del tiempo. Atrás quedó aquella visión limitada que reducía el rol del padre únicamente al sostén económico de la familia. Hoy la sociedad reconoce cada vez más el valor de una paternidad activa y comprometida, donde el afecto, el diálogo y la participación cotidiana ocupan un lugar central en la formación de los hijos.

Los estudios y la experiencia cotidiana coinciden en señalar que la presencia de padres involucrados contribuye de manera significativa al desarrollo emocional, educativo y social de niños y jóvenes. La transmisión de valores como la responsabilidad, el respeto, el esfuerzo y la honestidad encuentra en el ejemplo diario una de sus herramientas más eficaces.

Sin embargo, el Día del Padre también invita a reconocer las diversas realidades familiares que existen en la actualidad. Muchos hijos recuerdan con emoción a padres que ya no están físicamente, mientras que otros encuentran referentes paternos en abuelos, tíos, padrastros o personas que asumieron ese papel con amor y compromiso. La esencia de la paternidad no reside únicamente en un vínculo de sangre, sino en la capacidad de brindar cuidado, orientación y afecto.