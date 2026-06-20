General Manuel Belgrano: un legado que ilumina el presente y se proyecta al futuro

Cada 20 de junio los argentinos rendimos homenaje al General Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera nacional y una de las figuras más trascendentes de la historia del país. Sin embargo, reducir su legado únicamente al símbolo patrio que nos identifica ante el mundo sería injusto frente a la magnitud de un hombre que dedicó su vida al servicio de la nación y a la construcción de una sociedad basada en los principios de libertad, igualdad, educación y justicia.

Desde los primeros años de formación escolar, los argentinos aprendemos que Belgrano fue el creador de la bandera. Pero detrás de ese gesto histórico existe una personalidad excepcional que se destacó como abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar. Su visión fue mucho más allá de las circunstancias de su tiempo. Comprendió que la independencia política debía estar acompañada por el desarrollo económico, la educación de los ciudadanos y la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la nueva nación.

La bandera que creó a orillas del río Paraná no fue simplemente un emblema militar. Fue la representación de un ideal colectivo, de una patria libre y soberana que comenzaba a forjar su destino. En aquellos colores celeste y blanco Belgrano depositó sus sueños de unidad, de identidad nacional y de esperanza para las generaciones futuras. Por eso, cada vez que la enseña patria flamea en una escuela, una plaza o un edificio público, también se mantiene viva la esencia de sus convicciones.

Como señalan diversos historiadores, Belgrano entendía que la verdadera libertad solo puede consolidarse cuando existe igualdad de oportunidades, respeto por las leyes y acceso universal a la educación. Son conceptos que mantienen una vigencia sorprendente en la actualidad. En una Argentina que continúa enfrentando desafíos económicos, sociales e institucionales, su pensamiento aparece como una guía capaz de orientar el camino hacia un futuro más justo y equilibrado.

Su actuación durante la Revolución de Mayo y como integrante de la Primera Junta fue determinante para el nacimiento de la nación. Pero su aporte también quedó reflejado en numerosas iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, la promoción de la industria, el comercio, la agricultura y la difusión de ideas a través de publicaciones periodísticas. Fue, además, un ferviente defensor de la educación pública y de los derechos de los sectores más postergados, incluidos los pueblos originarios.