La Guerra Olvidada: crisis humanitaria en Sudán

En un mundo que se encuentra saturado de imágenes bélicas de conflictos como el de Gaza o de Irán, y ahora de la Copa Mundial de la FIFA, en África se desarrolla un conflicto que mediáticamente resulta invisible en los tiempos modernos. Desde hace más de 3 años, las Fuerzas Armadas de Sudán se enfrentan a un grupo paramilitar denominado "Fuerzas de Apoyo Rápido", con un saldo de más de 15.000 muertos y millones de civiles desplazados, lo que genera una crisis humanitaria inmensa en el gigante africano.

Sudán es un país que cuenta con 43 millones de habitantes y aproximadamente 1.8 millones de km2, y que atravesado por el Río Nilo, cuenta con una economía que ronda en la agricultura y en la existencia de petróleo y minas de oro, lo que ha hecho reflotar la delicada economía del país. Sin embargo, desde hace varios años, se encuentra atravesando un conflicto político y étnico que no se ve en los titulares de los grandes portales.

Hospitales bombardeados, uso indiscriminado de drones, ataques contra civiles y un colapso total de la asistencia humanitaria. Las víctimas rondan los 15.000 muertos desde abril de 2023 y más de 8 millones de personas que han sido obligadas a huir de sus hogares a países como Chad, Sudán del Sur y Etiopía, lo que amenaza con desestabilizar a esa región de África. La siempre tibia ONU estima que cerca de 18 millones de sudaneses enfrentan inseguridad alimentaria aguda, encontrándose muy debilitado el acceso humanitario por lo múltiples ataques a los convoyes.

La invisibilidad de Sudán revela una paradoja: el sistema internacional reacciona con sanciones y cumbres cuando el conflicto involucra a potencias nucleares, pero guarda silencio cuando se trata de un país africano que relativamente no tiene peso geopolítico. Sudán es hoy el espejo incómodo de un orden internacional que se proclama universal, pero que en la práctica es selectivo.

Este conflicto es un recordatorio brutal de que el derecho internacional no falla por falta de normas, sino por falta de voluntad de los organismos internacionales. Mientras Irán y Gaza concentran cumbres, sanciones y titulares, Sudán y toda su población se desangra en silencio. ¿Acaso la vida de un niño en Jartum –su capital– vale menos que la de un niño en Gaza? ¿O sencillamente es que el derecho internacional se ha convertido en un derecho selectivo, en donde la geopolítica decide quién merece protección y quién queda olvidado a su suerte?

Sudán desnuda la hipocresía del sistema: no hay guerras pequeñas, solo hay guerras invisibles. Y mientras aceptemos que existen conflictos de "primera" y de "segunda" categoría, el derecho internacional seguirá siendo un discurso vacío, incapaz de cumplir su promesa universal. Luego de analizar esta guerra que nadie quiere ver, ¿qué tan universal es un derecho que sólo protege a quienes tienen peso geopolítico?

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¿Acaso la vida de un niño en Jartum vale menos que la de un niño en Gaza? ¿O sencillamente es que el derecho internacional se ha convertido en un derecho selectivo, en donde la geopolítica decide quién merece protección y quién queda olvidado a su suerte?