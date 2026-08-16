En el Día del Niño el mejor regalo siempre será el amor y la enseñanza de valores

En el día de la fecha, coincidiendo con el tercer domingo del mes, se celebrará el Día del Niño, que renueva entre los adultos la responsabilidad de acompañar a las nuevas generaciones. Será, como cada año, una jornada de regalos, juegos y entretenimientos, pero también una oportunidad para recordar que aquello que más necesitan los chicos no siempre puede comprarse.

En un contexto social y económico complejo, donde muchas familias deben administrar cuidadosamente sus recursos, resulta necesario recuperar el verdadero sentido de esta celebración. El mejor obsequio no será necesariamente el más costoso, el juguete de última generación ni el dispositivo tecnológico más sofisticado. Será aquel que llegue acompañado por una palabra afectuosa, un abrazo, un beso y, sobre todo, por la presencia de quienes tienen la responsabilidad de educar y formar.

La infancia necesita bienes materiales, pero necesita más sentirse querida, escuchada y protegida. Cada gesto de afecto contribuye a construir seguridad y confianza. Erik Erikson, reconocido estudioso del desarrollo psicosocial, destacó la importancia de las relaciones significativas durante las primeras etapas de la vida para la construcción posterior de la identidad. En esa mirada se encuentra una enseñanza que mantiene plena vigencia: los vínculos tempranos ayudan a preparar a los niños para afrontar con mayor fortaleza los conflictos y desafíos del futuro.

Por eso, este Día del Niño debería trascender la lógica del consumo. Un paseo por una plaza, una tarde compartida, un juego en familia, la lectura de un cuento o simplemente el tiempo dedicado a escuchar lo que un niño tiene para decir pueden convertirse en recuerdos más duraderos que cualquier objeto. El juguete puede romperse, pasar de moda o quedar olvidado; el afecto recibido durante la infancia permanece y deja huellas profundas.

También es una ocasión para enseñar valores. Respeto, solidaridad, responsabilidad, honestidad, tolerancia y consideración por los demás no se aprenden mediante discursos. Se incorporan observando conductas, compartiendo experiencias y comprobando que los adultos cumplen aquello que enseñan. Cada familia tiene allí una tarea irrenunciable, porque la formación de un niño no puede quedar limitada a la escuela ni delegarse exclusivamente en las instituciones.