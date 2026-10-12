España, ante un adelanto electoral marcado por las disputas

Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista

El anuncio de convocatoria adelantada a elecciones realizado hace pocos días por el presidente español Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre, cambia totalmente el clima político de intensa agresividad en el país. Sin embargo a nivel macroeconómico España acaba de ser destacada como sólida por miembros de la propia Unión Europea (UE), y como reconocen también medios prestigiosos como "El País" y "El Economista" "la economía crece notablemente por encima del promedio de la UE, a la que pertenece". Se llega a reconocer inclusive que "el Producto Interior Bruto (PIB) de España lidera la expansión entre las grandes potencias económicas del bloque, creciendo a un ritmo que duplica o incluso triplica el de países vecinos como Alemania o Francia". Pero no todo lo que brilla es oro ya que también se reconoce que esa realidad macroeconómica "convive con debilidades estructurales que afectan el día a día de sus ciudadanos". Por ejemplo, la falta de viviendas. Precisamente el caso que terminó explotando en las manos de Sánchez, de su gobierno y que se proyectó de pronto en todo el mundo desde la mismísima Puerta del Sol, "Km 0" de Madrid, fue la impactante manifestación con acampe incluido de parte de los casi 25 mil desahuciados que hay en España desde hace varios años. Son ciudadanos afectados por procesos judiciales que buscan desalojarlos de una vivienda por retraso o falta de pago. DIARIO DE CUYO se ocupó del tema de Maricarmen, la anciana de 87 años que quedaba en la calle, y que acaba de morir de "un cuadro de agotamiento severo y estrés". Su problema fue calificado de "desahucio viral" ya que se convirtió en "bandera de la indignación" por uno de los problemas que más reclaman los españoles, el acceso a la vivienda. La mujer era una de las miles que sufría el desahucio y que quedaba en la calle por morosidad y otros problemas vinculados a "salarios y pensiones que no crecen al mismo ritmo que el costo de la vida en el país, además del sobreendeudamiento familiar". A ello se suma la inseguridad jurídica y el miedo al impago que muestran los propietarios de viviendas de alquiler.

Ante esta situación que explotaba desde Madrid a todo el reino, hace pocos días, Pedro Sánchez presentó dos decretos que buscaban solucionar algunas de las cuestiones más urgentes (como la protección ante los desahucios o las ayudas económicas en forma de beneficios fiscales) y avalar a las formaciones de izquierdas, que proponían una prórroga automática de los alquileres. Pero el Congreso rechazó los dos decretos y todo sigue a la espera de nuevas soluciones. A todo esto se suma algo muy duro para el presidente: lo que se viene escuchando en las sesiones cuando la oposición lo acusa por los casos de corrupción que implican a su partido socialista (PSOE) e incluso a su propia esposa. Temas que dirime la Justicia española en estos momentos. Pero, volviendo a lo político propiamente dicho, el presidente Sánchez ya se había acostumbrado a soportar enormes acusaciones de "desgobierno" por parte de una oposición parlamentaria que no ahorra críticas y hasta improperios. Precisamente las discusiones en el Parlamento fueron permanentes y prácticamente muy similares a las que se sucedieron desde que asumió este periodo y por tercera vez la presidencia el 16 de noviembre de 2023. Pero, más allá de algún lenguaje pasado de tono, cada sesión de la Cámara de Diputados ha sido siempre una lección de democracia que en Argentina raramente se ve, más allá de las diferencias de las estructuras de gobierno de ambos países. A lo largo del año el presidente español escuchaba pedidos de adelanto de las elecciones en cada sesión, pero el respondía que juraba una y otra vez que gobernaría hasta el 2027 cuando finalizara su mandato. Ahora en la primera semana de octubre, no soportó más tan alta presión y el nivel de repercusión de los desahucios citados y terminó anunciando el adelanto electoral. Así que, como queda dicho, las elecciones serán el próximo 29 de noviembre.

A todo lo que pasa se suma algo muy duro para el presidente Pedro Sánchez: lo que se viene escuchando en las sesiones cuando la oposición lo acusa por los casos de corrupción que implican a su partido socialista (PSOE) e incluso a su propia esposa. A todo lo que pasa se suma algo muy duro para el presidente Pedro Sánchez: lo que se viene escuchando en las sesiones cuando la oposición lo acusa por los casos de corrupción que implican a su partido socialista (PSOE) e incluso a su propia esposa.