Los años 70 del siglo XX en la Argentina fueron asolados por un mal mortal, infeccioso, trasmisible y también contagioso. La violencia se transformó en una peste que copó totalmente la escena política.

Aníbal Gordon, previamente un mero delincuente común, aprovechó ese terreno apocalíptico al descubrir que delinquir para exclusivo beneficio personal, si se lo hace desde la política, es más lucrativo y menos riesgoso. Una lección que ese tiempo de horror, deja como peligro acechante para todos los tiempos. Y muy particularmente para casi todo el siglo XXI en Argentina donde no sólo la política se corrompió estructuralmente, sino que muchos de sus partícipes llamaban a la reivindicación de algunas de las facciones que se mataron entre sí en los años 70.

Así, en este nuevo siglo volvieron a los altos niveles del poder, ciertos apologistas de algunos de los bandos violentos de esos años. Por derecha, los justificadores del proceso militar, de los cuales es un ejemplo paradigmático el biógrafo autorizado de Javier Milei, Nicolás Márquez. O, por izquierda, los que no sólo justifican la violencia guerrillera de aquellos tiempos, sino que consideran héroes a los que la ejercieron, tal cual los que esta semana, en una facultad de la UBA pretendieron homenajear a Mario Santucho, el líder del ERP.

Aníbal Gordon, a diferencia de Santucho, solo pretendía llenarse sus bolsillos robando, torturando y asesinando, cuando se dio cuenta que la política era más segura para ejercer el delito que hacerlo desde la delincuencia común donde la protección era infinitamente menor. Algo que sigue siendo así, aunque sin la violencia política de aquellos tiempos. Por eso, referirse hoy a Santucho es algo básicamente anacrónico, solo apto para minorías delirantes, mientras que remitirse a Gordon implica también hablar de muchas cosas de nuestro presente.

Gordon es mucho más universal y más atemporal que Santucho, quien es más bien producto de una época que se volvió loca. Lo cual no indica que hoy (y durante casi todo lo que va del siglo XXI en la Argentina) la locura no reine también en el poder, pero es otro tipo de locura.

Esa década fue para la Argentina la expresión más cercana del infierno en la tierra, sin representantes celestiales en ningún bando. Pueden haber existido "ñoños republicanos" (en aquel entonces los llamaban "tibios a los que vomita Dios") pero fueron abandonados a la intrascendencia o en todo caso, utilizados por unos u otros de los extremos. Algo que, con todas las diferencias de climas de época, se sigue reiterando en el presente.

Guerrilleros y represores encontraron en ese tiempo (o inventaron, qué más da) una esencia purificadora, redentora, en la violencia. Porque al exterminar a los representantes del mal, el bando ganador purificaría la política y la redención nacional y espiritual sería su consecuencia final. Pero al querer instalar el cielo en la tierra, nos condujeron al infierno.

Por eso es que la intensidad de esos años de plomo sigue siendo tal que viven renaciendo una y otra vez. Porque la paz y la democracia, con toda su fortaleza ética y moral, son muy frágiles cuando la violencia se expande como una epidemia, debido a que mientras la democracia se aprende, la peste se contagia.

Y, lamentablemente, quiénes todavía defienden o justifican el uso de la violencia por cualquiera de los protagonistas políticos de aquellos tiempos, llevan dentro suyo secuelas no eliminadas de ese virus contagioso. Así como el sarampión o la viruela renacen cuando se dejan de lado las vacunas, la violencia que está dentro de nosotros, con muy poco puede volver a salir a la superficie, sobre todo en estos momentos donde la tentación por las ideas extremistas en todas las ideologías está haciendo estragos en el mundo, incluso dentro de las democracias más consolidadas.

De tanto en tanto, la Argentina vuelve a sentir el llamado salvaje de la selva. De esos violentos años 70 donde todos estuvimos contra todos. Como que, a pesar de tantos muertos que provocaron, ni esa época ni sus muertos hubieran muerto del todo. Amenazando siempre con la insinuación de volver. De tanto en tanto, la Argentina vuelve a sentir el llamado salvaje de la selva. De esos violentos años 70 donde todos estuvimos contra todos. Como que, a pesar de tantos muertos que provocaron, ni esa época ni sus muertos hubieran muerto del todo. Amenazando siempre con la insinuación de volver.

Por eso no conviene jugar con fuego. A los defensores por izquierda de los violentos de los años setenta yo les diría que lamenten a sus víctimas, que fueron tales cuando las exterminaron sin juicio justo ni ningún tipo de juicio, pero que no homenajeen a sus héroes, porque no lo fue prácticamente ninguno.

Mientras que, a los defensores por derecha de aquellos tiempos, les diría que se cuiden de vivir acusando de comunistas asesinos a todos los que no piensan como ustedes, porque ese lenguaje agresivo y violento, no es ni más ni menos que una versión actualizada de la palabra "infiltrado", léxico predominante en los 70 con el cual se denunció y reprimió a miles. Muchos de los cuales ni siquiera intervenían en la lucha facciosa.

Recién en el 83 apareció la democracia republicana y liberal en lo político, sin exclusiones partidarias, algo que quizá de modo integral no habíamos vivido nunca.

Gracias a ella estamos aprendiendo que la violencia política, para su exterminio definitivo solo tiene una curación estable: una sociedad democrática que cree un clima de ideas que tiendan hacia el centro, no hacia los extremos y que ejerza todos los controles institucionales que limiten el poder político o económico. Porque la democracia de extremos tiende a socavarla desde dentro. Y la democracia populista sin controles institucionales conduce indefectiblemente a la autocracia y al autoritarismo, cuando no a las dictaduras. Y su partera suele ser la violencia. Esa de la que hemos hablado in extenso en esta nota.