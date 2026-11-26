Varios sitios de nuestra provincia, además de los más conocidos, están vinculados directa o indirectamente a la vida, a la familia y a los quehaceres de don Domingo Faustino Sarmiento. Uno de estos puntos se relaciona con su familia paterna, más precisamente con su padre don José Clemente Sarmiento, se trata del paraje "La Bebida" en Marquesado, departamento de Rivadavia. Este sitio en el pasado se distinguió por varios motivos. El principal de ellos es que era el paso obligado hacia la cordillera por los arrieros dedicados a la actividad ganadera. Este ganado, que era llevado a Chile, obligadamente realizaba un alto en "La Bebida", ya que esta era la última aguada en la que el ganado se abastecía de agua para luego seguir camino y también de alimentos. Dicha agua se surtía de bebederos o pequeñas aguadas. Se dice que de esta acción surgió el topónimo "La Bebida".

Sarmiento en su obra "Recuerdos de Provincia" alude claramente a este sitio, donde hubo una hacienda propiedad de su familia paterna: "Era mi padre un hombre dotado de mil cualidades buenas (…) Como mi madre, había sido educado en los rudos trabajos de la época: peón en la hacienda paterna de "La Bebida", arriero en la tropa, lindo de cara y con una irresistible pasión por los placeres de la juventud…".

El por qué en "La Bebida", como también Marquesado, se emplazaron haciendas siendo parajes inhóspitos y secos, se explica en razón de que desde tempranas épocas hubo áreas de suelo aptas para el cultivo, como el maíz, el trigo y forrajeras. Esto es el origen de las chacras que allá hubo.

Todos estos lugares no sólo tienen valor histórico, pueden también ser de suma utilidad, para trazar un circuito turístico rural concerniente a la nombrada figura. Todos estos lugares no sólo tienen valor histórico, pueden también ser de suma utilidad, para trazar un circuito turístico rural concerniente a la nombrada figura.

Otro punto también emplazado en una zona rural pero más alejada, es la llamada "Estancia los Sombreros". Esta estancia se relaciona con la familia Oro, emparentada con él por vía materna y por ende con Fray Justo Santa María de Oro. Sarmiento en la misma obra dice nombrando a su tío: "Ahí está don José Oro hablando (…) De hombre barbado y por la voz pública supe de otros su historia. Era insigne domador, de apostárselas a don Juan Manuel de Rosas, y a la fiesta del Acequión, descendía de las montañas donde tenía su hacienda de ganado de los Sombreros, cabalgando un potro, garantidas sus piernas por espesos guardamontes que le permitían salvar barrancos y esteros…".

Estos puntos se encuentran situados en el departamento Sarmiento, cerca del paraje "El Bachongo". En relación a la "Estancia de los Sombreros", hace unos años en la editorial de este diario se publicó la siguiente nota: "… Se trata de una zona de gran potencial económico y un punto histórico y turístico relevante para ser recuperado. Este territorio está vinculado a la memoria de Fray Justo Santa María de Oro, cuyos ancestros fueron propietarios de los campos. Todavía en las inmediaciones pueden visualizarse las ruinas del oratorio construido por el sacerdote prócer de la independencia. En "Los Sombreros" prosperaron trigales y había un molino, erigido cerca de Pedernal, para recibir la producción de cereales…".

Otros lugares similares que se pueden mencionar son la antiquísima capilla de Calingasta ya que en ella se refugió Sarmiento en unos de sus viajes en calidad de exiliado rumbo a Chile. Igualmente poseen estos valores las Ruinas de Hilario en el mismo departamento o los Baños de La Laja en Albardón, pues siendo Sarmiento nuestro gobernador comisionó a Ignacio Rickard para realizar un estudio sobre las propiedades terapéuticas de estas aguas termales.