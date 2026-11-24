El comercio exterior argentino acaba de ofrecer una de las señales más alentadoras de los últimos tiempos, aunque también contiene elementos que obligan a observar el resultado con prudencia. Las exportaciones alcanzaron en octubre los 10.061 millones de dólares, un récord histórico para un mes, y permitieron que el país acumulara en los primeros diez meses del año un superávit comercial de 24.568 millones de dólares.

El dato adquiere mayor relevancia porque las ventas externas crecieron 26,4% interanual y superaron por segundo mes consecutivo la barrera de los 10.000 millones de dólares. Entre enero y octubre, las exportaciones sumaron 87.328 millones, un 22,1% más que durante igual período de 2025. Se trata de una evolución que fortalece el ingreso de divisas y mejora la posición externa de una economía que durante largos períodos padeció precisamente la escasez de dólares.

El petróleo aparece como uno de los grandes protagonistas de este desempeño. Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 93,9% en octubre y llegaron a 1.734 millones de dólares. Dentro de ese rubro, el petróleo crudo alcanzó 1.169 millones, con un extraordinario incremento interanual de 121,7%. La expansión energética confirma que Vaca Muerta y el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos pueden convertirse en una fuente estructural de divisas para el país.

Pero el crecimiento no se limitó a la energía. Las manufacturas de origen agropecuario aportaron 3.314 millones de dólares, las manufacturas industriales 2.685 millones y los productos primarios otros 2.328 millones. La diversidad de sectores que aumentaron sus ventas constituye una señal favorable porque reduce el riesgo de depender exclusivamente de un solo complejo exportador.

Sin embargo, hay otra cara del superávit que merece atención. Las importaciones descendieron 6,7% en octubre y acumularon una baja de 2,9% en los primeros diez meses. La disminución de las cantidades importadas fue particularmente significativa y alcanzó 17,3%. También cayeron las compras de piezas y accesorios para bienes de capital, bienes de consumo y vehículos.