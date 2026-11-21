Vivimos metidos de lleno en un vasto y profundo territorio de contradicciones. No hace falta ir muy lejos para comprobarlo, alcanza con mirar alrededor, mirar los medios y las redes, escuchar un discurso político o prestarle atención a lo que hacemos durante el día.

Para muestra basta un botón: Venimos de la visita papal, de discursos sobre valores, solidaridad, humildad y compromiso. Y al mismo tiempo aparece la carpa VIP. Ejemplo gráfico y palpable de la contradicción territorial. Así como la economía que habla de sacrificios compartidos, aunque no siempre queda claro quiénes comparten los sacrificios y quiénes recogen los beneficios.

La contradicción, no es tan simple, también tiene sus categorías: está la lógica contradicción, cuando afirmamos algo y sostenemos al mismo tiempo lo contrario. La filosófica contradicción, con la tensión permanente entre ideas que conviven y confrontan. La humana y cotidiana contradicción: pensamos una cosa y hacemos otra, deseamos lo que tememos y defendemos lo que no siempre conseguimos aplicar. Y está la contradicción social y política, que consiste en proclamar algunos valores mientras la realidad se ocupa de hacerlos pelota.

A la contradicción tampoco hace falta buscarla en los grandes escenarios, está en la vida diaria. Nos despertamos optimistas, convencidos de que hoy será un buen día, y unas horas después ese entusiasmo empieza a desdibujarse entre las noticias, las obligaciones, los bajones y alguna que otra injusticia o algún boludazo que estacionó en la puerta del garage. Cumplimos con nuestro deber, hacemos lo que corresponde, ponemos lo mejor de nosotros y, a veces, nadie se entera. Queremos cambiar las cosas, pero nos resistimos a cambiar nuestras costumbres. Pedimos tolerancia y perdemos la paciencia en la primera discusión.

¿Y entonces? ¿Somos unos hipócritas, incoherentes o simplemente somos humanos?

La contradicción no es necesariamente algo que debamos esconder. Forma parte del ADN de la condición humana, una tensión inevitable entre lo que somos, lo que pensamos y lo que quisiéramos ser. El problema no está tanto en contradecirnos como en no advertirlo, en convertir nuestras propias inconsistencias en verdades indiscutibles.

La contradicción no es necesariamente algo que debamos esconder. Forma parte del ADN de la condición humana, una tensión inevitable entre lo que somos, lo que pensamos y lo que quisiéramos ser. El problema no está tanto en contradecirnos como en no advertirlo, en convertir nuestras propias inconsistencias en verdades indiscutibles. La contradicción no es necesariamente algo que debamos esconder. Forma parte del ADN de la condición humana, una tensión inevitable entre lo que somos, lo que pensamos y lo que quisiéramos ser. El problema no está tanto en contradecirnos como en no advertirlo, en convertir nuestras propias inconsistencias en verdades indiscutibles.

En su libro Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino propone una imagen buenísima: el infierno de los vivos no es algo que vendrá después, sino el que construimos y tenemos ya. Y plantea dos maneras de no padecerlo: aceptarlo hasta dejar de verlo o reconocerlo y darle lugar a aquello que, en medio del infierno, no es infierno.

¿Cuál sería el desafío? No lamentarnos por vivir entre contradicciones, ni tampoco resignarnos. Reconocerlas, saber cuáles nos habitan, cuáles alimentamos y cuáles podríamos cambiar. Porque entre el discurso y la acción, entre el deseo y la realidad, entre el deber cumplido y el reconocimiento que nunca llega, entre el prometer y el realizar —diría el General— todavía hay un margen para elegir.

Después de todo, la coherencia no es no tener contradicciones, es hacer algo con ellas. Sin tratar de convertirse en santos, filósofos o ciudadanos ejemplares, bastaría con no exigirle al resto aquello que nosotros mismos no conseguimos cumplir. Y, sobre todo, desconfiar de quienes se presentan como absolutamente coherentes. Algo esconden esos guachos, o todavía no tuvieron oportunidad de contradecirse.

La coherencia absoluta debe ser una experiencia extraordinaria. Aunque sospecho, intuyo, infiero, deduzco... que, si existiera, también tendría una carpa VIP. Y, probablemente, estaríamos haciendo cola para entrar.