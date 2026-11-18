La proximidad de la temporada de mayores precipitaciones y las condiciones climáticas que podría generar el fenómeno de El Niño han puesto en primer plano una necesidad que muchas veces queda relegada hasta que ocurre una emergencia: prepararse con anticipación. En San Juan, las tareas preventivas que se están desarrollando en distintos organismos provinciales representan una señal positiva frente a la posibilidad de lluvias intensas y otros eventos capaces de generar complicaciones.

Uno de los ejemplos más significativos se encuentra en el Centro Cívico, corazón administrativo de la provincia. Allí, la Dirección de Control Operativo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en el marco de las acciones del COPRE, lleva adelante una serie de trabajos destinados a reducir los riesgos de filtraciones, anegamientos y daños en sectores estratégicos del edificio.

La importancia de estas tareas no radica solamente en preservar un inmueble donde funciona buena parte de la administración pública. En el Centro Cívico se encuentran áreas particularmente sensibles, como el Archivo de la Provincia y el data center, cuya protección resulta fundamental para garantizar la continuidad de información y servicios esenciales para la ciudadanía.

Las intervenciones comenzaron en los sectores superiores, con la limpieza y mantenimiento de cañerías, desagües, gárgolas y bocas de tormenta, procurando asegurar un adecuado escurrimiento del agua frente a precipitaciones intensas. También se intervino la cúpula vidriada, donde el deterioro de las juntas había generado filtraciones, mediante la reposición de juntas de dilatación y trabajos de impermeabilización.

Una atención especial recibió el Archivo de la Provincia, donde se avanzó en la colocación de nuevos desagües pluviales y el sellado de las juntas que permitían el ingreso de agua. En los subsuelos, además, se recuperaron bombas de desagote que estaban fuera de servicio y se incorporaron equipos de respaldo y bombas portátiles para actuar rápidamente en sectores vulnerables, como las cajas de los ascensores.