Hay silencios que expresan prudencia. Otros, indiferencia. Pero existe uno particularmente inquietante, aquel que nace del temor a disentir, de la necesidad de conservar un lugar o de la certeza de que pensar diferente puede convertirse en una condena dentro de la propia organización política.

En ciertos espacios de la política contemporánea se advierte una paradoja preocupante: se proclama la democracia hacia afuera, mientras se desalienta su ejercicio hacia adentro. La discrepancia se interpreta como deslealtad, la obediencia se confunde con compromiso y el pensamiento independiente comienza a percibirse como una amenaza.

Toda organización política necesita conducción, acuerdos y disciplina. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre acompañar un proyecto colectivo y renunciar a las propias convicciones para satisfacer a quien ejerce el poder. La verdadera lealtad no debería exigir el sacrificio de la conciencia.

Cuando un dirigente, militante o funcionario teme que expresar una opinión diferente pueda significar su desplazamiento, aislamiento o pérdida de oportunidades, comienza a funcionar un mecanismo silencioso de autocensura. La pregunta deja de ser qué es correcto o qué necesita la sociedad y pasa a ser qué conviene decir para no incomodar a la conducción.

Así, el debate se empobrece. Las reuniones dejan de ser espacios de reflexión y pueden transformarse en ceremonias de aprobación. Los argumentos ceden ante la conveniencia y las convicciones ideológicas corren el riesgo de quedar subordinadas a intereses personales.

Es entonces cuando el liderazgo puede derivar en personalismo. La figura del conductor se coloca por encima de los principios y cualquier cuestionamiento se interpreta como una ofensa. Se olvida que respetar a un dirigente no significa considerarlo infalible y que señalar un error no equivale necesariamente a traicionar un proyecto.

Por supuesto, no toda discrepancia responde a motivaciones nobles ni toda disciplina constituye sometimiento. Pero una organización verdaderamente democrática debe contar con espacios donde las diferencias puedan expresarse sin temor a represalias.

Cuando un dirigente, militante o funcionario teme que expresar una opinión diferente pueda significar su desplazamiento, aislamiento o pérdida de oportunidades, comienza a funcionar un mecanismo silencioso de autocensura. Cuando un dirigente, militante o funcionario teme que expresar una opinión diferente pueda significar su desplazamiento, aislamiento o pérdida de oportunidades, comienza a funcionar un mecanismo silencioso de autocensura.

Las consecuencias de este silencio exceden las estructuras partidarias. Cuando nadie se atreve a contradecir a quien gobierna, también disminuyen las posibilidades de advertir errores, corregir decisiones y escuchar las necesidades de la comunidad. El silencio deja entonces de ser un problema interno para convertirse en una cuestión de responsabilidad pública.

La democracia no se agota en las elecciones ni en los discursos sobre libertad. También debe ejercerse cotidianamente mediante el respeto, la participación y la aceptación del disenso. Resulta contradictorio reclamar libertad de expresión frente a los adversarios y negarla entre quienes comparten un mismo proyecto político.

Un liderazgo sólido no debería medirse únicamente por la cantidad de personas que lo respaldan, sino también por su capacidad para escuchar a quienes piensan diferente. Porque la crítica honesta puede ser una expresión de compromiso, mientras que la aprobación permanente no siempre es sinónimo de fidelidad.

Quizás haya llegado el momento de recuperar una pregunta esencial: ¿somos leales a una persona, a una estructura o a los principios que alguna vez nos impulsaron a participar en política?

La respuesta define mucho más que una posición individual. Define la calidad de nuestras instituciones y el sentido mismo del compromiso democrático.

Porque cuando disentir se convierte en una falta y callar en una condición para permanecer, la política puede conservar sus estructuras, pero comienza a perder su esencia.

La verdadera lealtad no consiste en decir siempre que sí, sino en tener la integridad de decir que no cuando la conciencia lo exige.