Las condiciones meteorológicas pueden cambiar en pocas horas y convertir un fenómeno habitual en una situación de riesgo para la población. Frente a esta realidad, la tarea de Protección Civil, a través del Comité Provincial de Emergencias (COPRE), adquiere especial importancia al fortalecer las acciones de preparación, prevención e información destinadas a los sanjuaninos.

Conocer qué significa cada alerta meteorológica no es un dato menor. Es una herramienta que permite anticiparse, tomar decisiones responsables y reducir la exposición ante fenómenos que pueden afectar a las personas, los bienes y las actividades cotidianas. La prevención comienza, precisamente, por estar informados y saber cómo actuar.

El sistema contempla tres niveles de alerta: amarillo, naranja y rojo. Cada uno representa una intensidad y un grado de riesgo diferente, por lo que no debe interpretarse de la misma manera.

La alerta amarilla constituye un llamado a estar atentos y tomar precauciones. Advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar daños o alterar determinadas actividades. No implica necesariamente una emergencia, pero sí la conveniencia de seguir la evolución de la situación y adoptar medidas preventivas.

La alerta naranja supone un escenario de mayor peligrosidad. En este caso, los fenómenos previstos pueden representar un riesgo importante para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. Por eso resulta necesario reducir la exposición, evitar actividades al aire libre, limitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y respetar las recomendaciones de las autoridades.

La alerta roja, en tanto, representa el máximo nivel de advertencia. Se refiere a fenómenos excepcionales que pueden provocar emergencias o incluso desastres. Ante esta situación, la prioridad absoluta debe ser preservar la vida, permanecer en lugares seguros y cumplir estrictamente las indicaciones oficiales, incluida una eventual evacuación si las autoridades así lo determinan.

La tarea de Protección Civil y COPRE tiene, en este sentido, un valor que trasciende la comunicación de un pronóstico. Se trata de construir una cultura de prevención en una sociedad que debe aprender a no minimizar las advertencias meteorológicas ni exponerse innecesariamente.

También es fundamental evitar la circulación de versiones no verificadas. En San Juan, las alertas oficiales dirigidas a la población son comunicadas por los organismos provinciales correspondientes y pueden consultarse a través de los canales institucionales, entre ellos el sitio oficial del Gobierno provincial.

La prevención no elimina los riesgos, pero permite enfrentarlos mejor. Informarse, reconocer el nivel de alerta y actuar con responsabilidad son conductas sencillas que pueden evitar consecuencias mayores. Ante una emergencia, la diferencia muchas veces está en haber sabido anticiparse.