La UNSJ mira al futuro con una carrera que abre las puertas a la inteligencia artificial

La decisión de la Universidad Nacional de San Juan de avanzar en la creación de una carrera de grado vinculada con la inteligencia artificial constituye una señal alentadora acerca del papel que la educación superior debe desempeñar frente a las profundas transformaciones tecnológicas que atraviesa la sociedad.

La Licenciatura en Sistemas Inteligentes y Ciencia de Datos, que podría comenzar a dictarse en 2028 en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, representa una apuesta por incorporar conocimientos que ya dejaron de pertenecer exclusivamente al terreno de la innovación para convertirse en herramientas decisivas para el desarrollo económico, científico y productivo.

La propuesta, respaldada por el claustro de Informática y próxima a ingresar en la instancia formal de tramitación, responde además a una demanda que la propia realidad se ha encargado de poner de manifiesto. Más de 2.000 jóvenes consultaron durante el primer mes en que comenzó a difundirse la iniciativa, demostrando que existe un interés concreto por acceder a una formación profesional relacionada con la inteligencia artificial, los datos y los sistemas inteligentes.

Ese entusiasmo constituye una oportunidad, pero también una responsabilidad. La creación de una carrera de estas características no puede limitarse a incorporar una nueva denominación a la oferta académica. Requiere docentes especializados, equipamiento adecuado, infraestructura tecnológica y una actualización permanente de contenidos, porque se trata de un campo cuyo conocimiento evoluciona a una velocidad difícil de comparar con otras disciplinas.

En ese sentido, resulta especialmente valiosa la intención de la UNSJ de establecer un vínculo con una universidad china especializada en inteligencia artificial. El viaje previsto de una delegación sanjuanina a China en marzo de 2027 puede convertirse en un paso estratégico para acceder a experiencias, metodologías y conocimientos que contribuyan a preparar al cuerpo docente.

La cooperación internacional debería ser entendida como una herramienta para elevar la calidad académica y no solamente como un acuerdo formal. La inteligencia artificial plantea desafíos globales y, por lo tanto, exige una mirada abierta al mundo, capaz de incorporar experiencias de instituciones que se encuentran a la vanguardia.

También será necesario que la universidad evalúe con realismo la dimensión que podría alcanzar la demanda. Si las consultas iniciales se transforman en inscripciones, habrá que garantizar que la infraestructura y el plantel docente estén a la altura de las expectativas.

La UNSJ tiene ante sí una oportunidad que trasciende la creación de una nueva carrera. Puede contribuir a formar profesionales capaces de participar en una transformación tecnológica que modificará industrias, servicios y empleos. Llegar a 2028 con una propuesta sólida, moderna y de calidad será el verdadero desafío. El futuro ya comenzó y la universidad no puede permanecer al margen.