¡Basta de tironeos de la palabra papal!

La visita papal ha puesto una vez más en evidencia la diferencia abismal que existe entre la calidad y calidez humana del pueblo argentino, frente a la mediocridad de una dirigencia política que no piensa más que en "llevar agua para su molino", que en el bien común. La conmovedora identificación del Papa con la muchedumbre que lo siguió durante sus tres días de permanencia, es el signo que marcó la estrechez espiritual entre la Iglesia y su pueblo. La cual, hay que decirlo, estaba, ¿o seguirá?, pasando como por un cono de sombra. La emoción expresada hasta las lágrimas por miles de feligreses, nos hicieron creer que ese pueblo no estaba viendo la persona de un cura llamado Robert Prevost, sino al mismo Cristo, simbolizado en el ilustre visitante y sucesor de Pedro, de quien el Señor dijo "tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi Iglesia".

Fue una expresión de fe ratificada, traducida como la reconciliación de un pueblo con su Madre y Maestra, que es la Iglesia. Un abrazo fraterno que estaba haciendo falta, frente a la expresa realidad de un alejamiento cada vez más notorio de los creyentes. Una fe que había tornado en difusa, dispuesta a escuchar otras propuestas, por causa, entre otras, de una cada vez mayor ausencia de sintonía, entre quienes profesan, o quieren profesar, su fe, y los encargados de ser vehículos de esa comunión con el Padre Eterno. Otro símbolo de esa relación distante, es la escasez de vocaciones sacerdotales, y el crecimiento paralelo, por ejemplo, de la prédica de nuestros hermanos evangélicos, en constante inserción en las comunidades.

No es una batalla, pues todos tenemos el mismo Dios, pero nuestra raíz como nación fue bajo los auspicios de la fe católica y duele ver como el ejercicio de esa fe está como relajándose y, en mi opinión, la expresa manifestación de millones de argentinos ante la visita Papal, por sobre toda otra consideración, robustece, inyecta energías y expresa claramente, que subyace en el alma de los argentinos un sentimiento enraizado desde sus orígenes, que se incorporó espiritualmente desde la llegada de los primeros predicadores, antiguos misioneros, al nuevo continente.

El pueblo abundó en las calles, y el que no pudo ir, lo siguió por televisión, radio o cualquier otro medio, con niveles de audiencia nunca vistos. Manifestaciones, como se dice, multitudinarias, que ningún político, u otro actor público, es capaz de reunir.

Sin embargo, en lugar de leer como es debido qué mensaje se desprendía de esa expresión popular, nuestra mediocre dirigencia se obstinó en seguirse embarrando en el pantano de sus más bajas intenciones. Que, como dije, no persigue otra cosa que llevar agua para su molino, que mayormente se traduce en llevar algo más jugoso que agua para sus bolsillos. O, como está de moda, parece que en otros lados –Paraguay- tal como se vio aquí, para sus bóvedas escondidas en los placares de sus casas.

Pero todo lo hacen en nombre del pueblo al que dicen representar. Multimillonarios hablando de las carencias de los más vulnerables, subiéndose a caballo de sus legítimos reclamos, como si fuera culpa de otro, u otros, que se haya llegado a esa situación. Ellos se yerguen como los paladines de las luchas por los derechos humanos, cuando en el fondo, según se ha comprobado, se trataba de una sórdida lucha por el manejo de cajas.

Y tienen sus voceros. Que con lucida verba bajaron a lo terrenal, aquella reconciliación con las raíces de su fe del pueblo argentino. Al final, para mí, bastardearon los mensajes del Papa, rebajándolo al mundo de la contienda política, exacerbada por la cercanía de las próximas elecciones.

Jorge Fontevecchia se preguntó, por ejemplo, ¿por qué no politizar la presencia del Papa? Para él, y para otros comunicadores de importantes medios nacionales, el mensaje papal fue un "reto" para Javier Milei, y la "crueldad" de sus políticas contra los más desposeídos. Dijo que "acorralado por un mensaje tan claro como contundente de humanismo y justicia social que transmite el Papa, el gobierno de Javier Milei salió a instalar que no había que politizar las palabras de León XIV. Lógicamente, al ser un líder espiritual, el más importante del mundo, esto tiene eco en fieles que consideran que la política es algo ajeno a la religión, que se ocupa de los temas más trascendentes del alma. Sin embargo, nosotros consideramos que sí, que hay que politizar las palabras del Papa".

La postura de este periodista, coincide con la de otros importantes exponentes de la prensa especializada, por lo que no vamos a repetir éstas, que tienen similar óptica. Pregunto: ¿quién puede estar en contra de ayudar a los que menos tienen, de los pobres, discapacitados, jubilados, docentes, personal de salud, y otros estamentos postergados de la sociedad? Es una obviedad y un sentimiento muy arraigado en el espíritu solidario del hombre común. Pero el interrogante que abre caminos, son los medios a utilizar para llegar a esos fines. Que, traducido, significa, la posesión legítima de fondos para financiar esas políticas. Y ese es el punto: ¿de dónde sacar esos fondos? "De los ricos" dirán algunos. "De los impuestos", dirán otros. "Endeudándose". "Emitiendo"…

¿Qué fácil resulta hacer política social, o beneficencia, con el dinero de otros? Esa es la divisoria de aguas. El Papa ha llamado a atender esa problemática social. La "opción por los pobres" es una cuestión que viene de los Evangelios. Es decir, de la Palabra de Dios. Pero deja a la dirigencia arbitrar los medios para cumplir con esa Palabra. Aquí, al parecer, esa sintonía se la ha arrogado el partido que desde 1946 para acá, más veces ha ejercido el poder. Y se atribuye ser exegeta de la Doctrina Social de la Iglesia, producto de la Encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII, de 1891.

Eso, indudablemente, le otorgó gran popularidad, pero vamos a la realidad que subyace: Argentina es cada vez más pobre. ¿O no? Y cada vez necesita de mayor asistencia social. Carlos Pagni, que no es precisamente un propagandista de este gobierno, dijo una gran verdad, que interpretemos sin ser textual: la actual caída de la inflación, ha dejado al descubierto que teníamos plata en el bolsillo, pero que éramos pobres en realidad. Se descifra que es como cuando baja la marea: se puede ver lo que hay en el fondo del mar. La emisión descontrolada, el endeudamiento, los controles de precios, las leyes regulando toda actividad privada y castigándola con mayores cargas impositivas, no ponía plata en los bolsillos, nos facilitaba consumir más. Pero no nos dimos cuenta que nos estábamos ahogando en la turbulencia de un mar, que cuando bajó la marea, a través de un ajuste por ejemplo, nos dejó con los bolsillos vacíos. ¿De quién es la culpa? Tema para debatir.

Pero sería bueno dejar de tironear de los pantalones del Papa, y abocarnos a las cosas. La voz del pueblo ha expresado su necesidad de creer, o volver a creer, y resulta irritante ver cómo se vehiculiza la palabra del Papa, en uno u otro sentido, rescatando de todo lo que dijo solo aquello que viene bien a las chiquititas y minúsculas conveniencias políticas. Los millones de fieles que colmaron las calles por donde anduvo el Papa, se merecen una consideración más elevada que esta puja desmedida por un trozo de poder.