Hay tangazos que nunca se ponen viejos. Pasan los años, los gobiernos y las modas, aparecen nuevas tecnologías, se inventan palabras, pero siempre está vigente Discepolín: «Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé», arranca "Cambalache". Y un poco más adelante dice extraordinariamente: «En el mismo lodo, todos manoseaos».

Podríamos deducir que hablaba de la política, de la condición humana o de aquella Buenos Aires de malevos y cafetines. Pero basta darse una vuelta por las redes sociales para conjeturar que también estaba anticipando a Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, X (Twitter), LinkedIn, Pinterest, Telegram, Snapchat, Threads, Twitch, Discord, Messenger etc. etc. etc. etc.

Luego en otro gotán como "UNO", del mismo Discépolo junto a Marianito Mores, se describe aquel sujeto que «…busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias». Alguien que sale a buscar algo, aunque no sepa muy bien qué, y hoy lo encontraríamos conectado, desplazando el dedito por la pantalla, esperando que el próximo video, la próxima noticia o el próximo desconocido le indique por donde encontrar la cosa.

En estas notas de los jueves venimos hablando de la voracidad por estar siempre buscando. De ver y verse, de publicar y ser publicado, de mostrarse y ser mostrado. De la necesidad de existir públicamente y comprobar que si no hay registro nunca ocurrió.

Y acá estamos, en la inmensa Babel, donde conviven las celebridades de siempre y las nuevas, los viejos y las viejas, las chicas, les chiques y los chicos. Los políticos y los funcionarios que se muestran para hacer campaña o para que sus jefes comprueben que están trabajando y justifiquen sus honorarios. Los empresarios que cuentan sus experiencias y sus logros luego de "tanto sacrificio". Los periodistas que siempre tienen la posta y alardean por tener la papa. Y también la gente común, las mascotas, los robots, los chinos, los coreanos, los gringos, los rusos, los disturbios, los casamientos, los progres, los zurdos y los fachos. Todos y todas.

Las molotov, los saqueos, las islas paradisíacas, los all inclusive, la medicina alternativa y la tradicional y algún que otro Nostradamus o Parravicini de la vida que pronostican la debacle o la salvación. Una kermese infinita de vidas simultáneas, una feria interdisciplinaria y multilateral de vanidades, donde cada quien tiene algo para mostrar y, sobre todo, alguien a quien mostrárselo.

Cambiaron los tiempos, los contextos, los personajes, los paisajes, pero el cambalache sigue funcionando. Y nosotros ahí: tan modernos, tan conectados, tan informados, tan indignados, tan críticos, tan entretenidos... en las mismas redes, en el barro, en el mismo lodo, todos manoseaos. Cambiaron los tiempos, los contextos, los personajes, los paisajes, pero el cambalache sigue funcionando. Y nosotros ahí: tan modernos, tan conectados, tan informados, tan indignados, tan críticos, tan entretenidos... en las mismas redes, en el barro, en el mismo lodo, todos manoseaos.

Todo al mismo tiempo. Sin respiro, sin pausa, sin ese pequeño intervalo para pensar. Una sucesión eterna de imágenes, opiniones, indignaciones, celebraciones, consejos, recetas, denuncias y demostraciones de felicidad (real, impostada genuina o ficticia) y lo más interesante es que nadie se queda afuera. Incluso los que escribimos estas líneas para cuestionar el asunto con cierto aire superatorio, estamos ahí; utilizando el mismo dispositivo, buscando lectores, esperando reacciones, mirando a quién nos mira. Los que celebran, los que gozan, los que putean y los que comparten para demostrar que no están de acuerdo. Todos adentro y sin orificio de salida.

Cómplices y víctimas, detectives y buchones, policías y ladrones, convictos y exconvictos. Miramos, somos mirados, investigamos vidas de otros y dejamos pistas de la propia. Entramos inocentemente en el lodazal y después descubrimos que tenemos los zapatos, las manos y hasta las ideas bastante embarradas o llenas de caca.

Quietos y movedizos, activos y pasivos, protagonistas y espectadores de una representación que no tiene ni telón ni escenario, ni escenografía, ni tampoco camarín donde cambiarse. Sin posibilidad de escapar y, mucho menos, de detenerse. Porque en este presente vertiginoso, cuando nombramos la palabra presente, ya pasó. Y cuando terminamos de mirar una cosa, otras cien reclaman atención.

No es la tecnología, ni las redes, ni siquiera los algoritmos. Somos nosotros, encantados/obnubilados/excitados por estar en todas partes, aunque cada vez sepamos menos dónde estamos o no estemos en ningún lugar, como el hombre de Lennon y Mac Cartney.

Cambiaron los tiempos, los contextos, los personajes, los paisajes, pero el cambalache sigue funcionando.

Y nosotros ahí: tan modernos, tan conectados, tan informados, tan indignados, tan críticos, tan entretenidos... en las mismas redes, en el barro, en el mismo lodo, todos manoseaos.