Elecciones de medio término en EEUU, de 1994 y 2026

En Estados Unidos, las elecciones de medio término suelen traer malas noticias para el presidente. Desde 1862 hasta 2022 se celebraron 41 de estas elecciones, conocidas como midterms. En 37 de ellas, el partido gobernante perdió bancas en la Cámara de Representantes. La reiteración es tan notable que algunos hablan de una verdadera maldición electoral.

Trump también conoce esa experiencia. En 2018, durante su primera presidencia, los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes. Dos años después fue derrotado por Joe Biden, pero regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Los antecedentes permiten distinguir dos cuestiones que suelen confundirse: el rechazo electoral a un gobierno y el futuro político de quien lo encabeza.

¿Por qué se repite este fenómeno? Una explicación es el voto castigo. Las midterms ofrecen la posibilidad de expresar el descontento con el gobierno sin esperar a la siguiente elección presidencial.

También influye lo que los especialistas llaman surge and decline. En las elecciones presidenciales, la presencia de los candidatos moviliza a millones de votantes. Dos años después, parte de ese electorado deja de concurrir a las urnas. Los opositores, en cambio, suelen tener mayores incentivos para participar.

Clinton y Trump, semejanzas y diferencias

Bill Clinton perdió ambas mayorías en 1994, después de décadas de predominio demócrata en la Cámara de Representantes. Los republicanos pasaron de 176 a 230 bancas, frente a 204 demócratas y un independiente. También obtuvieron 52 de los 100 escaños del Senado. Richard Shelby se pasó al Partido Republicano después de las elecciones. En 1998, la oposición conservó el control de ambas cámaras.

1. Elecciones de 1994

El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, admitió su responsabilidad en la contundente derrota sufrida por su partido en las elecciones de medio término de ese martes y se comprometió a trabajar de cerca con la oposición republicana.

Pero, a pesar de su tono conciliador, el gobernante evitó aceptar un polémico conjunto de iniciativas impulsadas por los republicanos elegidos para la Cámara de Representantes, que apuntaban a reducir impuestos y aumentar los gastos militares.

Pidió a ambos partidos buscar puntos de acuerdo en el centro del espectro político para sacar adelante una agenda común.

Las elecciones dejaron al partido de gobierno en minoría en el Senado y en la Cámara de Representantes por primera vez desde 1946, durante el gobierno de Harry Truman.

Tal fue el alcance de la votación contra los demócratas que el presidente de la Cámara baja, Thomas Foley, perdió su carrera electoral. Fue la primera vez que el ocupante del cargo más poderoso del Congreso perdió una elección desde 1860.

Foley admitió la derrota por estrecho margen ante un virtual desconocido en el mundo político, George Nethercutt.

Reconociendo las dificultades para impulsar sus propuestas en el Congreso, Clinton dijo haber recibido compromisos de los nuevos líderes de ambas cámaras: Robert Dole, en el Senado, y Newt Gingrich, en la Cámara de Representantes.

Ambos dirigentes republicanos se comunicaron telefónicamente con Clinton para expresar su intención de trabajar conjuntamente.

Pero la oposición logró sus mayores ventajas en los estados del sudeste de Estados Unidos, donde tiene mayor influencia la industria textil, una de las más opuestas al acuerdo para liberar el comercio mundial. Esto anticipaba dificultades para el pacto.

Clinton consideró que su gobierno había tenido un buen comienzo durante sus dos primeros años de gestión, al lograr la reducción del déficit fiscal, una rápida generación de empleos, mayor inversión en la enseñanza y una nueva ley contra el crimen.

Pero «el público no sintió que estábamos haciendo lo que querían y, con los demócratas en el control de las dos cámaras, nos hicieron responsables. Yo acepto mi cuota de responsabilidad», subrayó.

2. Elecciones de 2026

El nuevo Congreso está previsto para el 3 de enero de 2027. Antes deberán concluir los escrutinios y las certificaciones que determinarán el reparto definitivo de escaños. Una mayoría opositora podrá investigar al Ejecutivo, condicionar el presupuesto y bloquear determinados nombramientos, pero deberá enfrentar el poder de veto presidencial. Los antecedentes muestran alternancias frecuentes, pero no permiten anticipar automáticamente una negociación o una confrontación con Trump.

Trump enfrentará entonces un Congreso opositor, con capacidad para bloquear nombramientos, condicionar las negociaciones presupuestarias e intensificar el control sobre su administración.

El Senado tiene, además, una atribución particularmente relevante: confirmar los nombramientos presidenciales, incluidos los jueces federales y los integrantes de la Corte Suprema. Una mayoría demócrata podría impedir que Trump cubriera eventuales vacantes con candidatos de su preferencia.

El presidente conservaría, desde luego, sus atribuciones constitucionales y el poder de veto. Los demócratas tampoco podrían imponer libremente su programa, ya que muchas iniciativas requieren acuerdos que superan la mayoría simple del Senado.

Semejanzas

-Voto castigo. En ambos casos, los votantes expresaron su rechazo a Clinton y Trump en las elecciones de medio término, principalmente por cuestiones económicas.

-Economía. La suba de impuestos generó malestar durante el gobierno de Clinton. En el caso de Trump, aumentó el costo de vida y la nafta pasó de $3,10 en 2024 a $4,17 el día anterior a la votación.

-Pérdida de su base electoral. Trump perdió el apoyo de votantes de clase media, jóvenes e hispanos que lo habían acompañado en 2024.

Diferencias

-Clinton. El fracaso de su reforma de salud y la suba de impuestos fueron factores centrales. Se trató, principalmente, de una cuestión interna.

-Trump. La guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero con bombardeos, provocó el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y disparó el precio del petróleo. A esto se sumó el malestar por el costo de vida y la política migratoria, en particular por el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Dónde perdieron?

-Clinton. Perdió en estados habituales para su partido, pero no en bastiones considerados inexpugnables.

-Trump. Perdió en bastiones republicanos históricos. Texas eligió a un senador demócrata y a una gobernadora demócrata, Gina Hinojosa, por primera vez en más de 30 años. Kansas eligió a su primer senador demócrata desde 1932.

¿Qué puede pasar después?

-Clinton. Se moderó, se desplazó hacia el centro político y ganó la reelección en 1996.

-Trump. No puede ser reelegido, ya que la Constitución le impide acceder a un tercer mandato. Le quedan dos años de gestión con un Congreso demócrata que podría bloquear iniciativas e impulsar investigaciones. Trump ya dijo que acepta los resultados y que trabajará con la oposición, aunque conserva el poder de veto.