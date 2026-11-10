Por el resultado de las elecciones en EEUU, Milei se ve obligado a recalibrar su política exterior

Las elecciones legislativas de Estados Unidos dejaron una señal política que trasciende ampliamente las fronteras de ese país. La recuperación del control del Senado y de la Cámara de Representantes por parte de los demócratas, acompañada por victorias significativas en territorios tradicionalmente republicanos y por avances en gobernaciones, constituye el mayor revés electoral sufrido por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

El resultado expresa un malestar que no puede ser reducido a una alternancia legislativa habitual. El costo de vida, la inflación, las consecuencias de la guerra con Irán y los cuestionamientos a la gestión presidencial fueron determinantes para un electorado que, en algunos casos, había respaldado al propio Trump en 2024. La pérdida de al menos siete bancas del Senado y la mayoría opositora en la Cámara Baja obligarán al presidente a negociar y limitarán su capacidad para imponer su agenda durante los dos últimos años de mandato.

La consecuencia más importante será, probablemente, la necesidad de redefinir prioridades. Un Congreso controlado por la oposición significa mayores controles, pedidos de explicaciones y dificultades para aprobar iniciativas que requieran respaldo legislativo. También puede modificar el tono de la política exterior estadounidense, aun cuando Trump conserve importantes atribuciones ejecutivas y continúe al frente del gobierno hasta el final de su mandato.

El impacto alcanza a la Argentina por una razón evidente: Javier Milei convirtió la relación con Washington y su cercanía con Trump en uno de los pilares de su estrategia internacional. El respaldo político y financiero estadounidense fue relevante para la administración libertaria, tanto por el acompañamiento ante organismos internacionales como por el intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares instrumentado por el Tesoro norteamericano. Por eso, cualquier debilitamiento de Trump constituye, aunque sea indirectamente, una variable que Buenos Aires no puede ignorar.

La Casa Rosada procura transmitir tranquilidad y sostiene que la relación bilateral responde a intereses estratégicos que exceden la afinidad personal entre ambos presidentes. El argumento es razonable: Trump continuará gobernando durante los próximos dos años y los compromisos entre Estados no desaparecen por un resultado electoral. Sin embargo, tampoco sería prudente subestimar la nueva realidad política de Washington.