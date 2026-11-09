Marco Rubio, el nuevo Henry Kissinger de EEUU

El nombramiento permanente de Marco Antonio Rubio en el gobierno federal de EE.UU. lo coloca dentro de un grupo extremadamente reducido de funcionarios estadounidenses que han ocupado simultáneamente los cargos de secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. La única persona que había ocupado ambos puestos al mismo tiempo era Henry Kissinger, quien formó parte de la administración del presidente Richard Nixon durante la década de 1970.

Kissinger se convirtió en asesor de Seguridad Nacional de Nixon en 1969, antes de asumir como secretario de Estado en 1973. Al ocupar ambos cargos, tuvo una influencia inusualmente amplia sobre la política exterior estadounidense durante un período marcado por la Guerra Fría, el acercamiento entre Estados Unidos y China y la diplomacia relacionada con la guerra árabe-israelí de 1973.

El nombramiento de Rubio revive, de esta forma, una estructura que no se había repetido en más de cinco décadas y que le otorga un papel formal en el centro tanto del Departamento de Estado como del proceso de toma de decisiones de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional. Esto lo convierte en la figura más importante de una administración Trump decidida a dejar su huella en materia de política exterior.

En cada generación política estadounidense surge la tentación de buscar al "nuevo Kissinger". El referente inevitable es Henry Kissinger: arquitecto del realismo duro estadounidense, practicante de la diplomacia triangular con China y la Unión Soviética y operador implacable del equilibrio de poder en plena Guerra Fría.

Hoy, algunos observadores se preguntan si Marco Rubio aspira a ocupar ese lugar simbólico dentro del Partido Republicano. La respuesta corta es no, pero la respuesta estratégica es más interesante: Rubio no busca ser Kissinger; busca interpretar su propio tiempo con herramientas distintas, aunque bajo una lógica similar de competencia entre grandes potencias.

Kissinger operaba en un mundo bipolar; Rubio se mueve en uno fracturado, donde la rivalidad estructural con China redefine las cadenas de suministro, la arquitectura tecnológica y las esferas de influencia. Si Kissinger utilizó la apertura a Pekín como instrumento para debilitar a Moscú, Rubio ha construido su perfil sobre la contención explícita de Pekín como eje ordenador del siglo XXI.

La diferencia no es menor: Kissinger practicaba la ambigüedad estratégica; Rubio privilegia la claridad normativa. El primero creía en el equilibrio; el segundo habla en términos de competencia sistémica. Sin embargo, ambos comparten una intuición fundamental: la política exterior es la plataforma desde donde se proyecta el poder interno.

Rubio ha entendido que el Partido Republicano posterior a Trump no es aislacionista, sino selectivamente nacionalista. La nueva ortodoxia no es el repliegue, sino la primacía económica con instrumentos geopolíticos: aranceles estratégicos, controles tecnológicos, relocalización industrial y presión diplomática coordinada con aliados asiáticos y europeos.

Si Rubio quiere catapultarse hacia la candidatura republicana de 2028, anticipando que Trump no puede repetir mandato y que podría convertirse en el nuevo presidente de EE.UU., el número 48, su camino no pasa por imitar a Kissinger, sino por verlo resumido en tres puntos:

Consolidarse como el arquitecto intelectual de la doctrina anti-China dentro del partido. En un entorno donde la competencia tecnológica (semiconductores, inteligencia artificial y tierras raras) define la jerarquía global, quien domine la narrativa estratégica dominará la conversación electoral.

Articular la política exterior con la prosperidad doméstica. El votante republicano promedio no premia los tratados abstractos, pero sí la reindustrialización, el empleo manufacturero y la seguridad fronteriza. Rubio necesita traducir la geopolítica en empleo tangible en Florida, Texas y el Medio Oeste.

Navegar la transición posterior a Trump sin confrontarla abiertamente. El capital político de Trump sigue siendo determinante. Rubio debe mostrarse leal en principios (frontera, China y soberanía energética), pero competente en la gestión institucional. La Casa Blanca no se gana solo con retórica; se gana con una percepción de estabilidad.

Aquí emerge la verdadera comparación con Kissinger: la comprensión del poder como arquitectura. Kissinger pensaba en décadas. Rubio, si aspira a 2028, deberá pensar en ciclos estructurales, no en ciclos mediáticos.

El entorno internacional también juega a su favor. La última reunión, realizada entre el 23 y el 25 de septiembre, entre Donald Trump y Xi Jinping redefine las reglas de la competencia bilateral. Si Rubio logra posicionarse como la voz coherente que traduce esa rivalidad en política económica concreta, su perfil presidencial se fortalecerá automáticamente.

No obstante, existe un riesgo: Kissinger operaba con un amplio margen institucional, mientras que Rubio enfrenta un electorado polarizado y un Congreso fracturado. La sofisticación estratégica no siempre sobrevive al ciclo de noticias de 24 horas. Esta semana serán las elecciones de medio término y está por verse si afectarán o no al gobierno federal.

En última instancia, Marco Rubio no busca ser Henry Kissinger porque entiende que el siglo XXI no premia a los diplomáticos en la sombra, sino a los estrategas visibles que convierten la geopolítica en narrativa electoral. Si logra encarnar la tesis de que la competencia con China no es solo un desafío externo, sino también la clave para revitalizar la economía estadounidense, su candidatura en 2028 dejará de ser una especulación y comenzará a ser un cálculo político.

¿La pregunta no es si Rubio será el nuevo Kissinger? La pregunta es si puede convertirse en el intérprete republicano de una nueva era de rivalidad sistémica. Y en la política estadounidense, quien interpreta el momento correcto suele terminar encabezando la boleta.

Hace tres años, a los 100 años de edad, murió Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos y uno de los políticos más influyentes de Occidente. Su deceso fue anunciado la noche del miércoles 29 de noviembre de 2023, mediante un escueto comunicado de su firma consultora, que no brindó mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento. "El Dr. Henry Kissinger, un respetado académico y estadista estadounidense, murió hoy en su residencia en Connecticut", señaló la declaración.

Kissinger habló, entre tantos temas, sobre Ucrania y sostuvo que no debía pertenecer a la OTAN, sino seguir en Europa como vecino eterno de Rusia. Por otro lado, consideraba que China quería ser poderosa en el mundo, pero no beligerante. Hay luces y sombras en la vida de este eximio político estadounidense, quien influyó en la política mundial durante más de sesenta años.

El secretario de Estado, Marco Rubio, es el cerebro de la política exterior de EE.UU. Formalmente, ocupa algunos de los cargos más influyentes de la administración del presidente Donald Trump en materia de política exterior, después de que el mandatario republicano firmara una comisión que lo convierte oficialmente en asesor permanente de Seguridad Nacional. La decisión amplía aún más la ya extensa cartera de responsabilidades de Rubio durante el segundo mandato de Trump.

Antes de convertirse en secretario de Estado, Rubio se desempeñó como senador de Estados Unidos por Florida y, desde entonces, ha asumido varias responsabilidades adicionales dentro de la administración. El exsenador de Florida, de 55 años, dirige cuatro organismos del gobierno estadounidense. Es la primera persona en ocupar simultáneamente los cargos de secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. Además, es administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y jefe en funciones de la Administración Nacional de Archivos y Registros.

Trump ha defendido públicamente la capacidad de Rubio para manejar la exigente carga de trabajo de la administración. Después de nombrarlo asesor de Seguridad Nacional interino el año pasado, el presidente dijo: "Cuando tengo un problema, llamo a Marco. Él lo resuelve".

Asimismo, en octubre pasado, Trump dijo que EE.UU. "se ocupará de Cuba, tras Irán", y que enviaría a Rubio a cerrar un acuerdo con la isla. También afirmó que no consideraba necesaria una acción militar contra Cuba.

Las responsabilidades ampliadas de Rubio también han alimentado las especulaciones sobre su futuro político, al punto de que su nombre ha sido mencionado como posible candidato presidencial republicano para 2028, junto al vicepresidente JD Vance. A pesar de esto, el secretario de Estado ha reiterado en diferentes ocasiones que no tiene planes de dar ese paso y ha asegurado que su mente y su foco están puestos en su rol actual dentro de la Casa Blanca.