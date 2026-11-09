¿Cómo será enseñar en los nuevos escenarios que nos trae la IA?

La inteligencia artificial llegó a las aulas antes de que las instituciones educativas terminaran de comprender sus posibilidades y sus riesgos. En poco tiempo, modificó la manera de buscar información, producir contenidos, resolver problemas y acceder al conocimiento. Sin embargo, mientras las herramientas evolucionan a una velocidad vertiginosa, las estructuras educativas, los modelos de enseñanza y los sistemas de evaluación continúan respondiendo, en muchos casos, a una lógica concebida para un mundo que ya no existe.

Este fue uno de los grandes interrogantes que atravesaron la conferencia de apertura de Gabriela Azar, rectora de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, durante las I Jornadas de Inteligencia Artificial en Educación Superior, realizadas el 2 y 3 de noviembre de 2026. Bajo el título Los desafíos de formación docente en tiempos de IA, Azar planteó la necesidad de pensar una transformación educativa que no se reduzca a incorporar tecnología, sino que alcance las prácticas pedagógicas, la organización institucional y la propia concepción del aprendizaje. La cuestión es especialmente relevante porque la educación enfrenta una paradoja: nunca dispusimos de tantos recursos para acceder al conocimiento y, al mismo tiempo, nunca fue tan necesario enseñar a seleccionar, interpretar, cuestionar y utilizar críticamente la información disponible. En ese escenario, la formación docente adquiere una importancia decisiva.

Durante décadas, una parte importante de la enseñanza se organizó alrededor de la transmisión de conocimientos. El docente explicaba, el estudiante estudiaba y la evaluación procuraba comprobar cuánto había aprendido. Aunque este modelo convivió con numerosas propuestas de renovación pedagógica, todavía conserva una presencia significativa en nuestras instituciones.

La inteligencia artificial introduce una nueva tensión en ese esquema. Si una herramienta puede ofrecer explicaciones, elaborar síntesis, resolver ejercicios o producir textos en segundos, ¿qué sentido tiene continuar evaluando exclusivamente la capacidad de reproducir información? ¿Qué conocimientos necesitan construir los estudiantes para desenvolverse con autonomía en un entorno donde muchas respuestas están disponibles de manera inmediata? Azar destacó la importancia de formar personas capaces de analizar, conceptualizar, resolver problemas, trabajar colaborativamente, crear e innovar, pero también de reflexionar sobre su propio desempeño y comprometerse con el aprendizaje continuo. Son capacidades que exceden el dominio de una disciplina y que requieren nuevas formas de enseñar.

Esto no significa que los conocimientos hayan perdido importancia. Por el contrario, cuanto más accesible resulta la información, más necesaria se vuelve una base sólida de saberes para poder comprenderla y juzgar su validez. La diferencia está en que conocer ya no puede ser el punto de llegada: debe convertirse en el punto de partida para pensar, interpretar y actuar.

La formación docente frente a un nuevo escenario

Uno de los aspectos centrales de la conferencia fue la necesidad de revisar la formación inicial y continua de los educadores. No alcanza con ofrecer capacitaciones sobre aplicaciones de inteligencia artificial o enseñar a formular instrucciones para obtener mejores respuestas. La verdadera transformación requiere desarrollar competencias digitales con sentido pedagógico, comprender las posibilidades y limitaciones de la IA, diseñar experiencias de aprendizaje activas y construir nuevas estrategias de evaluación. En este contexto, el docente deja de ser concebido principalmente como transmisor de información para fortalecer su papel como mediador, orientador y diseñador de experiencias de aprendizaje. Su responsabilidad es ayudar a que los estudiantes formulen buenas preguntas, establezcan relaciones, contrasten evidencias y desarrollen criterios propios.

La presentación recuperó una idea que merece especial atención: la tecnología cambia los escenarios; la pedagogía define el sentido. Esta distinción permite comprender por qué la simple incorporación de herramientas digitales no garantiza una mejora educativa. Una clase puede utilizar inteligencia artificial y continuar reproduciendo metodologías tradicionales, del mismo modo que una propuesta innovadora puede desarrollarse con recursos tecnológicos mínimos. La innovación comienza cuando cambia la práctica docente: cuando las actividades promueven una participación más activa de los estudiantes, cuando los problemas adquieren significado, cuando se favorece la colaboración y cuando la evaluación se integra al proceso de aprendizaje. La formación de los futuros docentes también debe considerar las transformaciones institucionales y curriculares. En su exposición, Azar recuperó los nuevos lineamientos federales de formación docente inicial, particularmente la Resolución 476/24 del Consejo Federal de Educación, para reflexionar sobre la formación por capacidades, la articulación interdisciplinaria y la incorporación de modalidades híbridas. Estos cambios representan una oportunidad para superar la fragmentación de los saberes y construir experiencias educativas más flexibles, inclusivas y vinculadas con los desafíos de la sociedad contemporánea.

La incorporación de la inteligencia artificial en la educación plantea un desafío que va mucho más allá del uso de nuevas herramientas. La incorporación de la inteligencia artificial en la educación plantea un desafío que va mucho más allá del uso de nuevas herramientas.

Evaluar cuando la inteligencia artificial puede responder

Quizás uno de los cambios más profundos que introduce la inteligencia artificial se encuentre en la evaluación. Durante mucho tiempo, las instituciones educativas utilizaron trabajos escritos, cuestionarios y producciones individuales como evidencias del aprendizaje. Hoy, muchas de esas tareas pueden resolverse, al menos parcialmente, mediante herramientas generativas.La pregunta deja de ser únicamente si un estudiante utilizó inteligencia artificial y pasa a centrarse en qué comprendió, qué decisiones tomó, cómo fundamentó sus respuestas y qué capacidades puso en juego durante el proceso. Gabriela Azar propuso abandonar la evaluación centrada en la memorización para pensar otra, orientada a la aplicación de conocimientos, la resolución de problemas y la producción auténtica. Esto supone recuperar el valor de los procesos, incorporar instancias de autoevaluación y evaluación entre pares, ofrecer retroalimentación continua y utilizar criterios transparentes que permitan a los estudiantes reconocer sus avances. La IA puede contribuir a este propósito mediante asistentes de aprendizaje, sistemas de retroalimentación y recursos adaptativos. Pero también puede generar una ilusión de competencia: un estudiante puede presentar un trabajo correcto sin haber desarrollado los conocimientos necesarios para comprenderlo o defenderlo. Por eso, la evaluación necesita recuperar una dimensión que a veces quedó relegada: hacer visible el pensamiento. Interesa tanto el resultado como el recorrido que permitió alcanzarlo, las dificultades enfrentadas, las decisiones adoptadas y la capacidad de revisar las propias conclusiones.

Recuperar lo humano en la educación

Hay una idea que atravesó toda su presentación y que resulta particularmente significativa. Cuanto más avanzan las tecnologías capaces de producir información y automatizar tareas, mayor importancia adquieren aquellas dimensiones del aprendizaje que dependen del encuentro humano. La inspiración que puede despertar un docente, la capacidad de reconocer las dificultades de un estudiante, la construcción de vínculos de confianza, la empatía y el acompañamiento de las trayectorias educativas no pueden reducirse a una secuencia de respuestas generadas automáticamente. Esto no implica rechazar la tecnología ni idealizar las prácticas educativas del pasado. Significa reconocer que los recursos digitales adquieren valor cuando contribuyen a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, y no cuando pretenden sustituirlos. La conferencia de Gabriela Azar dejó planteado un desafío que compromete tanto a las universidades como a los institutos de formación docente: necesitamos preparar educadores capaces de enseñar en un mundo que seguirá transformándose, aun cuando todavía no podamos anticipar todas las formas que adoptarán esos cambios.

Tal vez la pregunta más importante no sea cuánto saben nuestros docentes sobre inteligencia artificial, sino cuánto estamos haciendo para ayudarlos a enseñar mejor con ella, sin renunciar a aquello que constituye la esencia de la educación: la posibilidad de transformar el conocimiento en pensamiento propio y el aprendizaje en una experiencia profundamente humana.