La formación técnica debe acercar a los jóvenes a las oportunidades que ofrece la minería

La vinculación entre educación y actividad productiva constituye una condición indispensable para construir el futuro económico de San Juan. En ese camino, el encuentro promovido hace unos días por la Cámara Minera de San Juan en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento representa una iniciativa valiosa para acercar a los estudiantes al mundo laboral de una industria que tendrá un papel cada vez más relevante en el desarrollo provincial.

Bajo el lema "Jóvenes e industria minera proyectan el futuro profesional", la Comisión Joven de la entidad llevó adelante una nueva jornada del programa institucional "Imaginando un Futuro", que reunió a más de 100 alumnos de los últimos años de formación técnica. La propuesta tuvo un propósito concreto: mostrarles las posibilidades profesionales que ofrece el sector y facilitar un contacto directo con quienes ya se desempeñan en sus distintos emprendimientos.

La importancia de estas experiencias radica en que permiten reducir la distancia que muchas veces existe entre la formación escolar y las demandas reales del mercado laboral. Los estudiantes necesitan conocer cuáles son las competencias requeridas, qué especializaciones tienen mayores perspectivas y de qué manera pueden orientar sus decisiones académicas para insertarse en actividades productivas de creciente complejidad.

La convocatoria comprendió las especialidades de Minas, Industrias de Procesos, Química y Automotores, cuatro áreas estrechamente relacionadas con la estructura industrial sanjuanina. Profesionales de Veladero, Gualcamayo, Altar, Vicuña, Los Azules, Chita y Hualilán compartieron sus experiencias y explicaron las características técnicas y las oportunidades laborales de cada proyecto.

Uno de los aspectos más significativos del encuentro fue poner de relieve que la minería moderna excede ampliamente las tareas de extracción. Su funcionamiento requiere conocimientos técnicos, pero también profesionales capacitados para intervenir en administración, gestión de recursos humanos, logística, relaciones institucionales y numerosos servicios asociados. Esta diversidad amplía considerablemente el horizonte de quienes egresan de una escuela técnica.

San Juan atraviesa una etapa de grandes expectativas por el desarrollo de sus recursos minerales, particularmente el cobre y el oro. Sin embargo, las inversiones y los proyectos por sí solos no garantizan el aprovechamiento de esas oportunidades. Es imprescindible contar con recursos humanos calificados, formación permanente y una articulación efectiva entre el sistema educativo, las empresas y el Estado.

Por eso, iniciativas como "Imaginando un Futuro" deberían tener continuidad y extenderse a otras instituciones educativas de la provincia. No se trata de promover expectativas laborales sin fundamento, sino de brindar información, orientación y herramientas para que los jóvenes puedan prepararse adecuadamente.

El desafío minero de San Juan también es un desafío educativo. Formar a las nuevas generaciones significa preparar a la provincia para aprovechar sus oportunidades, generar empleo calificado y construir un desarrollo que tenga como protagonistas a sus propios jóvenes.