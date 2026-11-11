Fray Diego de Salinas, un agustino en Europa

"De San Juan… salió el más famoso agustino de la Provincia de Chile, el P. Diego Salinas". Numerosos son los apelativos sobre este agustino sanjuanino, cuya vida destacada sobresalió a su tierra natal y Chile donde estudió, para brillar muchos de sus años en Europa, donde cumplió notables misiones primero entre 1719 y 1725, y luego por más de 26 años entre 1733 y 1759.

Es Fray Emiliano Sánchez, un historiador agustino, quien dedicó parte de su vida a estudiar la presencia de la Orden en Cuyo, quien ha logrado rescatar documentación que permite comenzar a conocer a Fray Diego de Salinas y Heredia, cuya vocación nació en San Juan, lugar donde se levantó en la época colonial el primer convento agustino en lo que actualmente es la Argentina.

Convento cuya importancia fue tal, que fue elevado a la categoría de Casa de Estudios y Noviciado y dio a la Orden sus primeros frutos en suelo argento. El Presidente Javier Milei cuando visitó al Papa León XIV en 2025, al poco tiempo de asumir, le entregó un documento que hace referencia a dos agustinos sanjuaninos, los hermanos Pedro y Andrés Lemos del Pozo y Silva, los primeros que registra la Orden Agustina que nacieron en tierras rioplatenses.

El más destacado y que trascendió las fronteras americanas fue el Maestro fray Diego de Salinas: "… fue el menor de cinco hermanos, (nació) en esta ciudad de San Juan el 4 de mayo de 1691… (su padre) fue el cordobés D. Diego Salinas Cabrera, casado con la sanjuanina Doña Ana del Pozo, quien fijó su residencia en San Juan de la Frontera (P. Maturana). Según Verdaguer, "tomó el hábito de la Orden de Ermitaños de San Agustín, en el convento de San José de la ciudad de San Juan, en junio de 1706 e hizo su profesión religiosa en Chile, el 16 de junio de 1707".

Ya en Chile, continuó sus estudios religiosos en el Convento de Santiago y en septiembre de 1715 fue ordenado sacerdote por el obispo de Santiago de Chile D. Luis Francisco Romero. La provincia agustiniana de Chile lo postuló para Maestro en 1716 con tan pocos años. Su carrera fue meteórica.

Una escuela de San Juan que lleva su nombre lo titula como Doctor, pero en la época, el título máximo que existía dentro de las Órdenes Religiosas y alcanzó fue el de Maestro, el que le fue otorgado estando en Roma en 1719, por el Maestro General de los agustinos (su máxima autoridad).

Hasta 1724 estuvo entre España e Italia cumpliendo misiones de la Orden. En 1725, ya en Chile, fue elegido Prior Provincial (la máxima autoridad de los agustinos) por unanimidad de los frailes, cuya jurisdicción incluía los conventos cuyanos de San Juan y Mendoza, los cuales visitó.

En 1733 vuelva a Europa, ocupando un destacado cargo de Definidor General agustino en Roma, donde fue nombrado Asistente General de España y América, un cargo que rara vez se lo otorgó a un americano tan lejos de su tierra. En 1739 está presente en un nuevo Capítulo General en los Estados Pontificios.

Una escuela de San Juan que lleva su nombre lo titula como Doctor, pero en la época, el título máximo que existía dentro de las Órdenes Religiosas y alcanzó fue el de Maestro. Una escuela de San Juan que lleva su nombre lo titula como Doctor, pero en la época, el título máximo que existía dentro de las Órdenes Religiosas y alcanzó fue el de Maestro.

Su labor no termina aquí, sino que, en 1742 en Rey de España, Felipe V, lo presentó para Obispo de Panamá ante la Santa Sede, siendo aceptado y al que renunciará sin asumir aparentemente. Asistió nuevamente a dos capítulos generales más, el de 1745 y 1753. Este último en Bolonia. Y antes de viajar a Madrid, pasó por Génova, donde compró el famoso artesonado de la Iglesia de San Agustín del convento de San Juan, que se estaba levantando nuevamente (sobre calle Mitre entre Sarmiento y Entre Ríos), aparentemente por un incendio de la anterior.

Permaneció en Madrid por espacio de 5 años como Procurador General de la Provincia Agustina. Partió a América en 1759. En 1762 está nuevamente en Chile.

Fray Emiliano Sánchez cierra su descripción biográfica diciendo: "Murió en Santiago el 18 de agosto de 1764, a la edad de setenta y tres años, este agustino sobresaliente, insigne teólogo y canonista, de lo que escribió varias obras, y que dominaba varios idiomas. Con él se consultó Fernando VI en la cuestión de los portugueses, referente a la Colonia del Sacramento en el Río de la Plata".

La presencia en Argentina del Papa León XIV, agustino, nos mueve a dar a conocer la labor de esta Orden religiosa en tierras argentinas y dar a conocer los hilos, nexos, que podemos encontrar en nuestra historia local, abundantes, desconocidos por la mayoría, de la presencia de los agustinos en San Juan, lugar de su primer Convento y de los primeros agustinos que dio a la Iglesia, en tiempos coloniales.

Un itinerario religioso cultural de los lugares agustinos de San Juan, se merecen todos ellos.