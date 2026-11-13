El deshielo acelera el caudal de los ríos y exige administrar mejor el agua

La evolución del río Calingasta, que en apenas quince días duplicó su caudal y pasó de unos 40 a cerca de 80 metros cúbicos por segundo, constituye una señal concreta de los efectos que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño comienzan a producir sobre el sistema hídrico sanjuanino. En algunos momentos, incluso, los registros llegaron a alcanzar los 120 metros cúbicos por segundo, demostrando la velocidad con que puede modificarse el escenario en la cordillera.

El incremento responde fundamentalmente al proceso de deshielo en las zonas de alta montaña. La temporada invernal dejó una importante acumulación de nieve y el posterior ascenso de las temperaturas aceleró su derretimiento, liberando hacia los ríos un volumen de agua superior al habitual para esta etapa. Así, lo que inicialmente puede ser interpretado como una buena noticia para una provincia marcada por la escasez hídrica, también plantea nuevos desafíos de administración y previsión.

Las mediciones oficiales muestran claramente esa evolución: hace aproximadamente dos semanas el Calingasta transportaba unos 40 metros cúbicos por segundo; una semana después, el registro había trepado a 60 y actualmente ronda los 80, con picos de hasta 120. No se trata, por lo tanto, de una variación menor, sino de un cambio significativo que obliga a mantener una vigilancia permanente.

El fenómeno tampoco se circunscribe al territorio sanjuanino. Del otro lado de la cordillera, particularmente en la Región de Coquimbo, también se observan procesos de deshielo y crecidas en distintos cursos de agua. La cordillera constituye un sistema natural compartido y su comportamiento repercute directamente sobre las posibilidades hídricas de ambos lados de la frontera.

Frente a esta situación, el seguimiento que realiza el Departamento de Hidráulica sobre los caudales y los niveles de los principales embalses adquiere especial importancia. La rapidez con que evolucionan los aportes exige información permanente para determinar cómo administrar las reservas acumuladas y, eventualmente, ajustar las descargas de los diques.