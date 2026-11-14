Durante cuatro días, la Argentina hizo algo que parecía haber olvidado: salir a la calle junta. Millones de personas esperaron desde la madrugada para ver pasar al Papa apenas un segundo. En Palermo, en Córdoba, en la vigilia con los jóvenes, en Luján. Y a la mayoría ese segundo le alcanzó.

Formé parte de la Comisión de Comunicación de la visita desde el primer día. Vi de cerca el trabajo de más de 25.000 voluntarios, de las fuerzas de seguridad y de más de 2.500 periodistas acreditados. Me tocó acompañar al pool de periodistas a las Vísperas en la Catedral Metropolitana, al Cottolengo Don Orione y a la cárcel de Devoto. En el Cottolengo y en Devoto, además, pude saludar al Papa. Pero no quiero contar el detrás de escena de un operativo. Quiero hacer una pregunta: ¿qué hacemos ahora, cuando la multitud se va?

El Papa nos dejó algunas pistas. En Córdoba retomó una frase que los argentinos conocemos bien y pidió soñar con una Iglesia que siga haciendo lío, un lío que lleve el Evangelio a todos los rincones. Ese mismo día nos recordó que todos somos simples servidores y que estamos llamados a la santidad. Y en Luján, al despedirse, nos dejó un mandato: "Argentina, levántate y camina".

La santidad de la que habló el Papa no queda lejos. La vi en los voluntarios, siempre dispuestos a ayudar sin pedir nada a cambio, en los policías que trabajaron con la misma disposición, en el trabajo bien hecho que nadie aplaude. Si algo demostraron estos días es que hay en nuestro pueblo una reserva enorme de servicio y de generosidad que no siempre encuentra cauce.

También la vi en los lugares chicos, lejos de las multitudes. El Papa, que venía de una operación reciente, eligió dedicar parte de su agenda a las personas con discapacidad del Cottolengo y a los presos de Devoto. Ese gesto dice más que cualquier discurso sobre a quién tiene que mirar primero la Iglesia, y también la sociedad.

La visita de León XIV movilizó a millones de argentinos. El desafío ahora es que esa fe que salió a la calle no vuelva a guardarse. La visita de León XIV movilizó a millones de argentinos. El desafío ahora es que esa fe que salió a la calle no vuelva a guardarse.

Me quedo, además, con una historia que no salió en ningún medio. Una joven estudiante universitaria, que no está bautizada, participó de las Vísperas con el Papa en la Catedral. Algo tocó su corazón. Hoy quiere bautizarse. Entre millones de personas, una sola alma que se acerca a Jesucristo ya justifica todo el esfuerzo.

Para quienes trabajamos en la comunicación de la Iglesia, la visita deja una lección incómoda y esperanzadora a la vez: cuando la Iglesia sale, se muestra cercana y habla en un lenguaje que se entiende, la gente responde. El problema es que muchas veces sólo lo hacemos cuando viene el Papa. Durante el resto del año, el trabajo silencioso de parroquias, escuelas, comedores, hospitales y capillas de barrio queda sin contar. Hacer lío, en nuestro caso, es animarnos a contarlo todo el año, salir a buscar a los que no están y usar todos los lenguajes disponibles. Desde la Oficina de Comunicación del Arzobispado de San Juan de Cuyo, ese es el compromiso que asumimos: que la vida de nuestras comunidades sanjuaninas se cuente todos los días, no solo cuando las cámaras llegan.

La organización también me dejó aprendizajes: que en equipo se pueden hacer cosas enormes, que eso exige humildad para pedir ayuda y escuchar, y que pedir perdón cuando uno se equivoca no quita autoridad, sino que hace mejores líderes. Seguramente muchas cosas no salieron como esperábamos, y reconocerlo es la única manera de crecer.

El lema de la visita fue "Bienvenidos todos", y lo vivimos. Pero tenía una segunda parte que corre el riesgo de quedar en letra chica: "Vayan y anuncien". La primera mitad ya la hicimos. La segunda empieza ahora, cuando se apagan las pantallas, se levantan las vallas y la multitud vuelve a su casa.

Ojalá no tengamos que esperar otra visita papal para volver a encontrarnos.