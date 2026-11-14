La inteligencia artificial llega hasta donde uno lo permite

Se discute mucho sobre los límites de la inteligencia artificial: cuánto razona, cuánto se equivoca, cuándo superará al ser humano. Es una discusión cómoda, porque deja el problema afuera, en los laboratorios y en los servidores. Pero la pregunta incómoda es otra. La IA no tiene un techo técnico que nos proteja. El techo lo pone cada persona, todos los días, con decisiones chicas que casi nadie registra.

En el trabajo, la tentación es evidente. Un informe que antes llevaba una tarde hoy sale en cinco minutos. Un correo difícil se redacta solo. Un diagnóstico, un presupuesto o una evaluación de desempeño aparecen en la pantalla ordenados y convincentes. Nada de eso es malo en sí mismo. El problema empieza cuando se deja de revisar. Pasa cuando el borrador de la máquina se vuelve la versión final sin que nadie lo discuta y el criterio propio queda reducido a un trámite. El profesional que firma lo que no leyó con atención no delegó una tarea: entregó su juicio.

Y el juicio no se recupera con un clic. Se entrena con errores, con dudas, con la fricción de pensar un problema hasta el final. Cada vez que se saltea ese esfuerzo, el músculo se debilita un poco. Las organizaciones que celebran la productividad sin preguntarse quién sigue pensando corren el riesgo de llenarse de gente eficiente y sin opinión. ¿Quién va a detectar el error cuando la herramienta se equivoque con total seguridad?

La segunda frontera es más íntima y, por eso, más peligrosa. La IA ya no solo escribe informes: conversa. Aconseja sobre la pareja, los hijos, la salud, qué decir en una discusión familiar. Responde a cualquier hora, nunca se cansa y casi nunca contradice. Para alguien solo o angustiado puede parecer el interlocutor perfecto. Justamente ahí está la trampa. Una voz que siempre está disponible y siempre suena razonable puede ir ocupando, sin hacer ruido, el lugar de las propias preguntas.

Las organizaciones que celebran la productividad sin preguntarse quién sigue pensando corren el riesgo de llenarse de gente eficiente y sin opinión. ¿Quién va a detectar el error cuando la herramienta se equivoque con total seguridad? Las organizaciones que celebran la productividad sin preguntarse quién sigue pensando corren el riesgo de llenarse de gente eficiente y sin opinión. ¿Quién va a detectar el error cuando la herramienta se equivoque con total seguridad?

Pedir consejo no es el problema; el ser humano siempre buscó a otros para pensar. La diferencia es que un amigo, un padre o un médico tienen historia, responsabilidad y un vínculo. Pueden decir "no" o "pensalo mejor". Un sistema entrenado para ser útil y agradable tiende a acompañar lo que uno ya quiere escuchar. Dejar que hable está bien. Dejar que decida es otra cosa.

El hilo entre ambas fronteras es directo. Quien en la oficina se acostumbra a que la IA piense por él no deja ese hábito en el escritorio al salir: se lo lleva a casa. Si durante ocho horas el criterio propio fue opcional, cuesta mucho sostenerlo a la noche frente a una decisión personal. La dependencia no se instala de golpe. Se instala por comodidad, una delegación a la vez.

Nada de esto exige rechazar la tecnología. Exige algo más difícil: decidir de antemano qué no se delega. Hay tareas que conviene automatizar y hay decisiones que definen quién es uno. Confundirlas tiene un costo.

La inteligencia artificial va a seguir avanzando, con permiso o sin él. Lo que no está escrito es cuánto espacio se le cede. Al final, la pregunta no es hasta dónde puede llegar la máquina. Es hasta dónde estamos dispuestos a dejar de pensar.