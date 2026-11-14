Los Azules refuerza su apuesta de contratación de personal para recuperar el tiempo perdido

La decisión de Los Azules de incrementar en un 20% la cantidad de trabajadores previstos para la construcción del proyecto constituye una señal concreta de la importancia que la empresa asigna al cumplimiento de sus objetivos, aun frente a las dificultades que impone la naturaleza. Pasar de 2.500 a 3.000 trabajadores supone reforzar la capacidad operativa para intentar recuperar entre tres y cuatro meses de atraso provocados por un invierno excepcional en la cordillera sanjuanina.

Las intensas nevadas registradas durante los últimos meses, consideradas entre las más importantes de las últimas dos décadas y asociadas a un escenario climático influido por El Niño, alteraron los planes de Los Azules y de otros emprendimientos mineros de la provincia. La acumulación de nieve complicó la apertura de los caminos, dificultó el traslado de equipos y obligó a modificar cronogramas cuidadosamente elaborados.

La respuesta de la compañía resulta lógica: si el clima obligó a perder tiempo, será necesario incrementar recursos para procurar recuperarlo. Pero la decisión también revela hasta qué punto los grandes proyectos que se desarrollan en la alta cordillera deben contemplar márgenes de contingencia mucho mayores ante fenómenos meteorológicos que pueden alterar rápidamente cualquier planificación.

El aumento de personal tendrá, además, una consecuencia directa sobre la infraestructura del emprendimiento. La empresa analiza ampliar de 2.500 a 3.000 las plazas disponibles en los campamentos, una modificación que demuestra que acelerar una obra no consiste solamente en incorporar trabajadores, sino también en garantizar las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus tareas con seguridad y eficiencia.

El desafío adquiere particular relevancia porque Los Azules mantiene como horizonte el inicio de la producción de cobre en 2030. Cada mes de demora puede tener consecuencias sobre una inversión de enorme magnitud y sobre las expectativas económicas que el proyecto genera para San Juan. Por ello, resulta comprensible que la empresa evalúe distintas alternativas para reducir el impacto del retraso.

Sin embargo, tampoco debería perderse de vista que la cordillera impone sus propias reglas. La recuperación del acceso al campamento principal, prevista entre fines de enero y comienzos de 2027, todavía dependerá de la evolución meteorológica, el deshielo y las condiciones propias de la primavera. La experiencia reciente de Veladero demuestra que las dificultades no constituyen un hecho aislado.

En este contexto, Los Azules representa también una oportunidad para fortalecer la capacidad provincial de responder a los desafíos de la minería moderna. La futura línea de alta tensión, con una inversión cercana a los 300 millones de dólares, será otro componente esencial.

San Juan necesita que Los Azules avance, pero también que lo haga con previsión, seguridad y responsabilidad. Recuperar el tiempo perdido será importante; hacerlo sin improvisaciones será todavía más importante. El desafío no es solamente llegar a 2030, sino construir desde ahora las condiciones para que esa meta sea sostenible.