El comercio adapta sus horarios al verano, esperando que el consumo repunte

El comercio sanjuanino comenzará desde mañana una nueva etapa estacional con la puesta en vigencia del horario de verano, una modificación que, más allá de ordenar la actividad de acuerdo con las condiciones climáticas, vuelve a poner en evidencia la necesidad de que el movimiento comercial encuentre un correlato en el nivel de consumo.
El nuevo esquema, dispuesto por el Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan, había sido previsto con anterioridad, pero las temperaturas inusualmente bajas de las últimas semanas llevaron a postergar su implementación. Con la llegada de jornadas más cálidas, se consideró oportuno avanzar finalmente con una modalidad que procura adecuar la atención de los negocios a los hábitos propios de esta época del año.
En Capital, los comercios atenderán de 9 a 13 y de 17.30 a 22, mientras que en los departamentos el segundo turno comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 22. La diferencia responde a las particularidades de cada zona y mantiene la tradicional jornada dividida, que permite reducir la exposición a las horas de mayor temperatura y trasladar parte de la actividad hacia la tarde y la noche.
No todos los establecimientos, sin embargo, estarán alcanzados por esta modificación. Los shoppings y centros comerciales continuarán con atención corrida de 10 a 22, mientras que ferreterías y negocios de repuestos conservarán, en general, sus horarios habituales. Las farmacias, por su parte, seguirán sujetas a sus modalidades específicas, incluyendo servicios de atención permanente.
La adecuación horaria llega cuando las calles comerciales comienzan a mostrar una mayor circulación de personas. Hay más consumidores que recorren las vidrieras, consultan precios y vuelven a ingresar a los negocios. Pero ese movimiento todavía no se traduce en un aumento significativo de las ventas. Es, en todo caso, una señal alentadora que todavía necesita consolidarse.
El desafío del comercio no pasa solamente por modificar horarios. En un contexto donde el poder adquisitivo continúa condicionado y las familias deben administrar cuidadosamente sus gastos, será necesario profundizar promociones, facilidades de pago y propuestas atractivas que permitan transformar el interés en compras concretas.
La proximidad de las fiestas de fin de año constituye una oportunidad que el sector no debería desaprovechar. El cambio de temporada, las temperaturas más agradables y una mayor circulación pueden favorecer la recuperación, pero no garantizan por sí mismos mejores resultados.
El horario de verano representa, en definitiva, una adaptación necesaria. Ahora resta que el clima, la actividad económica y la capacidad de consumo confluyan para que las calles sanjuaninas no sólo estén más concurridas, sino también con comercios que puedan cerrar el año con mejores perspectivas.