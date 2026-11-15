El comercio adapta sus horarios al verano, esperando que el consumo repunte

El comercio sanjuanino comenzará desde mañana una nueva etapa estacional con la puesta en vigencia del horario de verano, una modificación que, más allá de ordenar la actividad de acuerdo con las condiciones climáticas, vuelve a poner en evidencia la necesidad de que el movimiento comercial encuentre un correlato en el nivel de consumo.

El nuevo esquema, dispuesto por el Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan, había sido previsto con anterioridad, pero las temperaturas inusualmente bajas de las últimas semanas llevaron a postergar su implementación. Con la llegada de jornadas más cálidas, se consideró oportuno avanzar finalmente con una modalidad que procura adecuar la atención de los negocios a los hábitos propios de esta época del año.

En Capital, los comercios atenderán de 9 a 13 y de 17.30 a 22, mientras que en los departamentos el segundo turno comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 22. La diferencia responde a las particularidades de cada zona y mantiene la tradicional jornada dividida, que permite reducir la exposición a las horas de mayor temperatura y trasladar parte de la actividad hacia la tarde y la noche.

No todos los establecimientos, sin embargo, estarán alcanzados por esta modificación. Los shoppings y centros comerciales continuarán con atención corrida de 10 a 22, mientras que ferreterías y negocios de repuestos conservarán, en general, sus horarios habituales. Las farmacias, por su parte, seguirán sujetas a sus modalidades específicas, incluyendo servicios de atención permanente.

La adecuación horaria llega cuando las calles comerciales comienzan a mostrar una mayor circulación de personas. Hay más consumidores que recorren las vidrieras, consultan precios y vuelven a ingresar a los negocios. Pero ese movimiento todavía no se traduce en un aumento significativo de las ventas. Es, en todo caso, una señal alentadora que todavía necesita consolidarse.