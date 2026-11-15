Jáchal, capital de la patria gaucha

Por Mario Alfredo Luna -Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal

Otra vez Jáchal deslumbra. Cada noviembre, cuando el Chango Huaqueño dice que "revienta la semilla de la tradición", el anfiteatro Buenaventura Luna se llena de memoria, de guitarras y de pueblo, y la Fiesta Nacional del Criollo Argentino se afirma como la gran celebración de la patria gaucha.

Esta edición sumó una imagen impactante: el romance de los caballos, en honor al pelaje variado de los caballos de la historia patria. El tordillo, el overo, el bayo, el alazán, el moro y el zaino fueron compañeros de la gesta que forjó la Nación, y honrarlos es honrar a quienes los montaron. Sobre el escenario Vicente "Tito" Capdevila, la zamba del homenaje, bailada por la pareja de Yanina Pozo y José Alonso, él montado a caballo, hizo emerger la emoción de las tribunas: la tradición se mostró viva, creativa y capaz de sorprender.

Uno de los atractivos es el legendario fogón de los arrieros. Alrededor del fuego se comparten la copla, la palabra y el silencio, como lo hicieron quienes cruzaron cordilleras y llanuras uniendo pueblos. Uno de los atractivos es el legendario fogón de los arrieros. Alrededor del fuego se comparten la copla, la palabra y el silencio, como lo hicieron quienes cruzaron cordilleras y llanuras uniendo pueblos.

Ese atractivo se suma al legendario fogón de los arrieros, corazón de la fiesta. Alrededor del fuego se comparten la copla, la palabra y el silencio, como lo hicieron quienes cruzaron cordilleras y llanuras uniendo pueblos. El fogón recuerda que la patria se hizo andando juntos y pone en valor la unidad nacional.