La IA responde, pero ¿quién decide?

El pasado 10 de noviembre, la UNESCO publicó una nueva guía cuyo título parece encerrar una advertencia para nuestro tiempo: AI Answers. You Decide (La IA responde. Tú decides). En apenas cuatro palabras, el organismo internacional sintetiza uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación: ¿cómo formar personas capaces de pensar por sí mismas en un mundo donde las máquinas ofrecen respuestas inmediatas a casi cualquier pregunta? La publicación, elaborada por Anne Kaisa Leppäjärvi, complementa el currículo de Alfabetización Mediática e Informacional que la UNESCO presentó en 2021. Su propósito es ofrecer a educadores e instituciones herramientas para comprender cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra relación con la información, el conocimiento y las decisiones cotidianas.Hasta hace poco, buena parte de las conversaciones educativas sobre inteligencia artificial giraban alrededor de las herramientas: cómo utilizarlas, cómo formular instrucciones eficaces, cómo producir contenidos o cómo ahorrar tiempo en determinadas tareas. Sin embargo, el nuevo documento propone ampliar la mirada. La cuestión ya no es solamente qué podemos hacer con la inteligencia artificial, sino qué ocurre con nuestras capacidades intelectuales cuando comenzamos a delegar en ella una parte creciente de nuestras actividades cognitivas.

La UNESCO organiza su propuesta alrededor de cinco dimensiones interrelacionadas. La primera aborda la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Los sistemas algorítmicos ya intervienen en las recomendaciones que recibimos, las búsquedas que realizamos y los servicios que utilizamos. Comprender su funcionamiento, reconocer qué datos personales emplean y advertir cómo pueden influir sobre nuestras elecciones constituye una nueva forma de alfabetización.

La segunda dimensión examina la inteligencia artificial y los medios de comunicación. La posibilidad de generar textos, imágenes, audios y videos cada vez más verosímiles modifica profundamente las condiciones de producción y circulación de información. En este escenario, distinguir una fuente confiable, verificar la autenticidad de un contenido y reconocer los mecanismos que determinan qué información llega hasta nosotros se convierten en habilidades indispensables.

Posiblemente una de las más relevantes para la educación, la tercera dimensión se concentra en la inteligencia artificial, la mente humana y el conocimiento. ¿Qué significa comprender cuando podemos obtener una explicación sin haber realizado el esfuerzo de construirla? ¿Cómo distinguimos una respuesta convincente de una respuesta verdadera? ¿Qué sucede con nuestra capacidad de argumentar cuando una máquina puede hacerlo en nuestro lugar? Estas preguntas invitan a revisar la relación entre el acceso inmediato a la información y los procesos necesarios para transformarla en conocimiento.

La cuarta dimensión relaciona la inteligencia artificial, el poder y los derechos humanos. Los algoritmos no operan en un vacío social ni son necesariamente neutrales. Pueden reproducir prejuicios, amplificar desigualdades y afectar derechos fundamentales. Por eso, la alfabetización en inteligencia artificial también exige comprender quién diseña estos sistemas, qué intereses intervienen en su desarrollo y cuáles son las consecuencias de sus decisiones sobre las personas y las comunidades. Finalmente, la quinta dimensión se ocupa de la inteligencia artificial y el futuro. La propuesta no consiste en preparar a las nuevas generaciones para adaptarse pasivamente a un futuro tecnológico inevitable, sino en ofrecerles herramientas para participar en su construcción. El desarrollo de una inteligencia artificial inclusiva y centrada en las personas requiere ciudadanos capaces de intervenir, cuestionar y proponer alternativas.

Las competencias que la educación no puede delegar

Estas cinco dimensiones revelan un cambio significativo en las prioridades educativas. Durante años hablamos de competencias digitales como aquellas habilidades necesarias para acceder a dispositivos, manejar aplicaciones y utilizar plataformas. Hoy ese horizonte resulta insuficiente. La expansión de la inteligencia artificial generativa exige, al menos, tres grandes grupos de competencias: cognitivas, informacionales y éticas.Las competencias cognitivas comprenden procesos como la comprensión, el razonamiento, la reflexión y la construcción de argumentos. No basta con obtener información: es necesario interpretarla, establecer relaciones, formular inferencias y elaborar conclusiones propias. Cuando un estudiante solicita a una IA que explique un concepto, resuelva un problema o redacte una conclusión, recibe un resultado que puede parecer completo, pero esa respuesta no garantiza que haya comprendido el contenido ni que pueda utilizarlo en una situación diferente. La facilidad para acceder a una explicación no equivale a la construcción del conocimiento.

Una nueva guía de la UNESCO plantea que el verdadero desafío educativo de la inteligencia artificial no consiste solamente en aprender a utilizarla, sino en preservar nuestra capacidad de comprender, evaluar y decidir. Una nueva guía de la UNESCO plantea que el verdadero desafío educativo de la inteligencia artificial no consiste solamente en aprender a utilizarla, sino en preservar nuestra capacidad de comprender, evaluar y decidir.

Las competencias informacionales adquieren una importancia renovada. Durante mucho tiempo, aprender a investigar significaba desarrollar estrategias para encontrar información pertinente. Hoy debemos agregar una habilidad decisiva: evaluar su confiabilidad, incluso cuando se presenta con claridad, coherencia y seguridad.La IA puede producir respuestas plausibles pero que pueden contener errores, omisiones o referencias inexistentes. Por eso, contrastar fuentes, reconocer evidencias y distinguir hechos de interpretaciones son operaciones que deben ocupar un lugar central en la enseñanza.

Las competencias éticas, por su parte, implican reconocer las consecuencias de nuestras decisiones tecnológicas. Utilizar inteligencia artificial supone tomar posición frente a cuestiones como la privacidad, la autoría, los sesgos, la transparencia y la responsabilidad sobre los contenidos producidos. No se trata únicamente de enseñar qué está permitido y qué está prohibido. Se trata, más bien, de formar criterios para decidir cuándo resulta pertinente recurrir a una herramienta, qué aspectos del trabajo intelectual conviene preservar como experiencia personal y qué responsabilidades asumimos al utilizar sus resultados.

Educar para formular mejores preguntas

Hay una paradoja que atraviesa este nuevo escenario educativo: mientras las tecnologías se vuelven cada vez más eficientes para producir respuestas, las capacidades humanas necesarias para formular preguntas, interpretar problemas y evaluar soluciones adquieren todavía mayor importancia.La enseñanza no puede reducirse a transmitir información que ahora parece estar disponible de manera instantánea. Pero tampoco debería renunciar a la adquisición de conocimientos, porque nadie puede evaluar aquello que desconoce.

Aprender no es simplemente recibir una respuesta correcta. Es atravesar un proceso que implica recuperar conocimientos previos, establecer relaciones, enfrentar dificultades, revisar hipótesis y elaborar interpretaciones. La comprensión no es un producto que pueda transferirse de una máquina a una persona: es una construcción que requiere actividad intelectual. Esto no significa que la inteligencia artificial deba quedar fuera de las aulas. Por el contrario, puede convertirse en una herramienta valiosa para explorar ideas, confrontar argumentos, ampliar perspectivas y acompañar procesos de aprendizaje. Pero su potencial educativo depende, en gran medida, de las decisiones pedagógicas que orientan su utilización. Si la IA resuelve sistemáticamente las tareas que deberían movilizar el pensamiento de los estudiantes, corremos el riesgo de confundir la calidad del producto obtenido con la profundidad del aprendizaje alcanzado. Un texto bien escrito no demuestra necesariamente que su autor haya desarrollado las ideas que contiene. Del mismo modo, una respuesta correcta no siempre es evidencia de comprensión.

La nueva guía de la UNESCO nos recuerda que la alfabetización del futuro no consiste solamente en aprender a convivir con sistemas inteligentes. Consiste, fundamentalmente, en conservar y fortalecer aquellas capacidades que nos permiten ejercer nuestra propia inteligencia. Sin dudas, este es el momento de revisar qué estamos enseñando y, especialmente, qué (y cómo) estamos evaluando. Porque si seguimos privilegiando la rapidez de las respuestas y la calidad aparente de los productos, podríamos terminar valorando aquello que las máquinas hacen cada vez mejor, mientras descuidamos los procesos intelectuales que necesitamos desarrollar en las personas.

En definitiva, la pregunta que debería orientar nuestras decisiones educativas y las transformaciones que debemos hacer es: ¿estamos formando estudiantes que saben obtener respuestas o estudiantes capaces de construir conocimiento?