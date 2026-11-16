Nuestro río y las creencias

Nuestro Río San Juan vuelve a estar en boga, esta vez consecuencia de ese fenómeno llamado "El Niño". No obstante, a lo largo de la historia se ha mostrado caprichoso e inconstante. Con certeza se ha dicho que nuestra provincia es un "don de su río", comparación surgida de lo que en otrora representaba el río Nilo en el Antiguo Egipto.

Domingo Faustino Sarmiento dijo que el "agua es para San Juan el elemento vital". Periodos tras periodos nuestro principal y bienhechor brazo de agua ha generado en el alma sanjuanina alegría y tristezas. Esos curtidos hombres cuyanos han experimentado júbilo, cuando el río brindaba por doquier sus generosas aguas para regar los frutos de extensas viñas o dilatadas y fértiles chacras. Aunque a veces también esta generosidad era extremada y fuertes crecientes asolaron con ímpetu nuestras tierras colmadas de esperanzados sembradíos.

Horacio Videla en su "Retablo Sanjuanino", relata que "cierta tradición señala a San Clemente, patrono menor de San Juan (…) venerado con fervor en La Cañada y otros parajes ribereños de Las Chimbas y Albardón 'como al santo protector de la ciudad contra las furias arrasantes de las aguas'".

Son varias las crecientes que irrumpieron, la de 1833, 1869, 1905, etc. Como todo evento límite, en este caso las crecidas, las creencias vistas desde una mirada antropológica, menguan la angustia de los hombres. Pero no es sólo San Clemente, también Santa Bárbara, San Isidro Labrador y San Vicente, este último es objeto de pedidos a través de festividades íntimas en la zona de Camarico, en 25 de Mayo.

Contrariamente también, hubo sequías espantosas, el nombrado Horacio Videla dice que "a partir de la sequía de 1773, la que se tiene noticia, se registran incontables más. Tres en el siglo XVIII (1776, 1792, 1797); cinco en el XIX (1842, 1859, 1861, 1889, 1898); cuatro en el pasado (1913, 1917, 1925, 1933).

Por su parte, el profesor César Guerrero en sus efemérides expresa: "1924 (noviembre) Alarmante sequía. El marcador del Dique Nivelador señala en este día, el escaso caudal de 17 metros cúbicos por minuto del agua que pasa por el mismo".

Periodos tras periodos nuestro principal y bienhechor brazo de agua ha generado en el alma sanjuanina alegría y tristezas. Periodos tras periodos nuestro principal y bienhechor brazo de agua ha generado en el alma sanjuanina alegría y tristezas.

Retomando a Videla, describe líricamente nuestro río diciendo que "se achica como una criatura o se agranda como un gigante, el río por antonomasia es la bebida, la sabia de la tierra y el verbo de la vida de San Juan; pero celoso de la montaña que sostiene su suelo óptimo y le depara ásperas caricias en los sacudimientos de sus fracturas tectónicas, regatea sus dones o los alterna con sinsabores crónicos…".

El río fue siempre el río, no en vano los Huarpes adoraban una deidad suprema llamada Hunuc Huar, que moraba en la cordillera, es decir que las montañas tenían sacralidad, y tenía que ser así, pues de ahí brotaba el agua que permitía la agricultura, y vivir. Hasta la provincia posee un departamento llamado Chimbas, vocablo de origen quechua, cuyo significado tiene que ver con la cercanía del río o con la acción de vadearlo. Presentemente nuestro querido río se augura caudaloso. Afortunadamente hay defensas, como la Costanera, y además se construirán o reforzarán las existentes.