Cuando la literatura abre una conversación necesaria

Hay libros que llegan para acompañar nuestras preguntas más difíciles. Su valor reside en la posibilidad de acercarnos a una realidad que muchas veces preferimos mantener lejos de la conversación cotidiana. En ese espacio puede situarse ¿Por qué el suicidio?, de la escritora sanjuanina Ada Gámez, expresidenta de la Sociedad Argentina de Escritores, filial San Juan.

Basado en experiencias vinculadas con esta problemática en nuestra provincia, el libro propone volver la mirada hacia un dolor que también atraviesa a nuestra comunidad. Su propia presentación invita a profundizar en el tema y a dialogar en familia. Esa intención merece atención: llevar una preocupación social a las páginas de un libro es ofrecer un lugar para pensar, detenerse y encontrar palabras.

Durante mucho tiempo, el suicidio quedó rodeado de silencios, prejuicios y explicaciones apresuradas. Frente a una muerte, suelen aparecer preguntas que buscan una causa única, una respuesta capaz de ordenar lo que resulta difícil comprender. Sin embargo, se trata de una problemática compleja, en la que pueden intervenir múltiples factores. Reducirla a una circunstancia o convertirla en un juicio sobre la persona empobrece nuestra comprensión y puede lastimar a quienes atraviesan el duelo.

Por eso considero valioso que una autora de nuestra tierra haya decidido acercarse a esta temática. Las experiencias situadas en San Juan nos recuerdan que hablamos de personas y familias de nuestra comunidad. Esa cercanía exige respeto por la intimidad y una especial delicadeza al poner en palabras el sufrimiento ajeno.

La literatura tiene una capacidad singular para despertar preguntas que continúan más allá de la lectura. Un libro puede llevarnos a revisar cómo escuchamos, qué lugar damos a las preocupaciones de los demás y con cuánta facilidad respondemos desde nuestros propios prejuicios. Puede abrir un intercambio en una casa, una biblioteca o un espacio cultural. Allí reside una de sus contribuciones más valiosas a la vida colectiva.

Esa conversación necesita responsabilidad. Los medios de comunicación tenemos también una tarea: elegir palabras cuidadosas, evitar el sensacionalismo y ofrecer espacio a las posibilidades de ayuda y recuperación. La Organización Mundial de la Salud destaca el valor de una comunicación que favorezca la búsqueda de apoyo y visibilice historias de superación de las crisis.

La literatura tiene una capacidad singular para despertar preguntas que continúan más allá de la lectura. Un libro puede llevarnos a revisar cómo escuchamos, qué lugar damos a las preocupaciones de los demás y con cuánta facilidad respondemos desde nuestros propios prejuicios. La literatura tiene una capacidad singular para despertar preguntas que continúan más allá de la lectura. Un libro puede llevarnos a revisar cómo escuchamos, qué lugar damos a las preocupaciones de los demás y con cuánta facilidad respondemos desde nuestros propios prejuicios.

También debemos cuidar a quienes han perdido a un ser querido. Merecen compañía sin interrogatorios, respeto por sus tiempos y un entorno que no les atribuya culpas. Ninguna familia debería tener que defender su dolor frente a la curiosidad o a los comentarios de los demás.

Como escritora sanjuanina, celebro que nuestras letras se ocupen de asuntos que nos comprometen como sociedad. La cultura participa de la vida de un pueblo cuando encuentra formas de acercarse a sus heridas, escuchar sus preguntas y sostener conversaciones necesarias. El libro de Ada Gámez ofrece una ocasión para ese encuentro.

Leerlo puede ser un punto de partida para reflexionar sobre nuestra disposición a escuchar y sobre la necesidad de contar con atención profesional accesible. Acompañar a quien sufre requiere presencia, recursos y continuidad. También requiere una comunidad dispuesta a reconocer que pedir ayuda merece una respuesta respetuosa.

Que esta obra circule entre los lectores sanjuaninos puede permitirnos prolongar la conversación que propone su autora. Ojalá sus páginas encuentren espacios de lectura y diálogo donde las preguntas sean recibidas con sensibilidad. Porque una sociedad también se construye en la manera en que escucha y acompaña a quienes están atravesando un momento difícil.