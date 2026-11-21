La nueva ola de ciberataques que afecta a organizaciones de todo el mundo vuelve a poner en primer plano una amenaza que, aunque invisible, puede provocar daños muy concretos sobre empresas, organismos públicos y ciudadanos. La reciente ofensiva que comprometió a 178 organizaciones, entre bancos, compañías tecnológicas y medios de comunicación, demuestra que ningún sector está al margen de un fenómeno que evoluciona con rapidez.

El ataque detectado el lunes 16 de noviembre tuvo una particularidad preocupante: los delincuentes aprovecharon una vulnerabilidad en Optimizely, una plataforma utilizada por numerosas empresas para administrar sitios web. De esa manera, una falla en un proveedor tecnológico permitió introducir código malicioso y alcanzar simultáneamente a organizaciones de distintos países. La vulnerabilidad fue corregida, pero todavía persisten interrogantes sobre la cantidad de usuarios afectados y la información que pudo haber sido sustraída.

Argentina tampoco permanece ajena. Durante los últimos meses se sucedieron ataques contra organismos públicos, municipios, empresas, instituciones sanitarias y entidades financieras. El ransomware que afectó a Program Consultores, proveedor informático de más de 250 municipios y comunas de 11 provincias, mostró con claridad la dimensión que puede alcanzar una agresión contra un tercero. La interrupción de sistemas de gestión, cobros y trámites digitales terminó afectando directamente a miles de ciudadanos.

También preocupa el avance sobre el sistema sanitario. Una campaña detectada por CrowdStrike comprometió al menos a 15 entidades de salud argentinas y permitió, en algunos casos, obtener credenciales e historias clínicas. Se trata de información especialmente sensible cuya filtración puede generar consecuencias mucho después de que el incidente haya sido controlado.

El sistema financiero constituye, naturalmente, uno de los objetivos preferidos. Kaspersky registró 2,12 millones de intentos de infección con troyanos bancarios en América Latina entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. Argentina estuvo entre los países más afectados, con unos 23.000 intentos bloqueados.